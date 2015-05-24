استقامت ایران در دوران دفاع مقدس الگو و سرمشق ملل مختلف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر صفرزاده پیش از ظهر یکشنبه در مراسم سالروز گرامیداشت آزادسازی خرمشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره روز آزادی خرمشهر و شهدای این روز به ویژه شهدای جهاد سازندگی، افزود: الگوی جنگ تحمیلی در ایران با دو شاخه اصلی بسیج و جهاد در جهان شناخته شده و در هر کشوری که این الگو به صورت دقیق عملیاتی شده، شاهد موفقیت انقلاب آنها بوده ایم.

وی ادامه داد: در سایه خون شهدا برای آینده و سازندگی این مملکت برنامه ریزی می کنیم و معتقدیم فریاد شهدا تا همیشه در گوش تاریخ طنین افکن خواهد بود.

صفرزاده با بیان اینکه در هر مجالی باید از شهدا و ایثارگران تجلیل شود، اضافه کرد: حضور شهدا در همه جایگاه ها و عرصه ها الگوی معرفت شناسانه ای برای مردم بود و تکریم آنان باعث زنده ماندن معرفت مورد نظرشان می شود.

440 فرزند شهید وارد نظام اداری آذربایجان غربی شدند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار با بیان اینکه خانواده شهید بودن مسئولیت می آورد و به معنای مصونیت نیست افزود: باید از همه آنهایی که نامشان در شناسنامه شهدا وجود دارد، تجلیل کرد و این وظیفه بر عهده تک تک مردم است.

وی با اعلام اینکه در سال جاری 440 نفر از فرزندان شهیدان وارد نظام اداری استان شده اند، اظهار داشت: با این کار ضمن ابراز ارادت به ساحت شهدا از طریق کم کردن دغدغه های خانواده های آنها که در نبودشان دچار رنج بوده اند، گام برداشته ایم.

صفرزاده با بیان اینکه پیام همه روزهای سال توجه به ارث و میراث شهدا یعنی بازماندگان آنها است، افزود: در سالی که با نام دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی مزین شده است، باید آماده خدمت جهادی به خانواده شهدا باشیم.

این مسئول در پایان یادآور شد: مدیران حرفه ای استان به دیدار خانواده شهدا بروند تا از این طریق شاهد بیمه شدن خون های ریخته شده به پای درخت نظام و انقلاب در مقابل فراموشی باشیم.

معنویت، سرلوحه کارهای سربازان ایرانی در فتح خرمشهر بود

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: سربازان ایرانی در آزادسازی خرمشهر معنویت را سرلوحه حرکت های خود قرار داده بودند.

حجت الاسلام والمسلمین ساجدی نژاد نیز در این مراسم با تبریک این روز به روح شهدای راه آزادی خرمشهر و خانواده آنان، اظهار کرد: عملیات بیت المقدس غرورآفرین بود و دنیا را مبهوت عظمت خود ساخت.

وی با اشاره به استراتژی های نظامی این نبرد، افزود: کارشناسان نظامی دنیا و بخصوص غرب مسیر حمله به ایران را از راه خاکی طراحی کرده بودند، اما فرزندان و سربازان امام خمینی(ره) از سمت کارون نسبت به آزادسازی خرمشهر اقدام کردند.

ساجدی نژاد با بیان اینکه جوانان و رزمندگان ایرانی حضرت امام حسین(ع) و ابوالفضل (ع) را الگوی حرکتی خود می دانستند، ادامه داد: بعد از صدور فرمان تاریخی امام خمینی(ره)؛ در سایه یکدلی، وحدت و همدلی ارتش، سپاه، جهاد سازندگی و نیروهای مردمی بود که خرمشهر آزاد شد.

وی اضافه کرد: نسل امروز جوانان ایران، بازمانده همان جوانانی هستند که هرگز ورود دشمن به خاک ایران را نپذیرفتند و فرزندان و جوانانی را از خود به یادگار گذاشتند که اجازه نگاه بد دشمنان را به کشور نمی دهند.