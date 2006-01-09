7 هزارم درصد معلولان ايران نابينا هستند

كاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مورد مشكلات نابينايان كشور افزود: كم سو بودن چشم ، نداشتن بينايي و... به خودي خود معلوليت محسوب نمي شود بلكه نقص عضو است اما چنانچه سياستگذاران نتوانند ترتيبي اتخاذ و اقداماتي انجام دهند تا اين افراد به راحتي كار كنند و به زندگي معمولي خود ادامه دهند ، در اين صورت مشكل آنها به عنوان نوعي از معلوليت بروز مي كند.

وي خاطر نشان كرد: متاسفانه نابينايي شديدترين نوع معلوليت است و هنگامي كه مادرزادي نيز باشد عوارض آن شديدتر خواهد بود. در صورتي كه به موقع و در سنين پيش دبستاني آموزشها و توانبخشي افراد نابينا آغاز نشود اين افراد در بزرگسالي دچار مشكلات فراواني خواهند شد.

نظام ده گفت: به علت اينكه در گذشته خدمات و اقدامات توانبخشي به نابينايان سريع صورت نگرفته ، بنابراين هم اكنون ميراث دار تعداد زيادي از نابينايان بالاي 30 سال در كشور هستيم.

معاون امور توانبخشي بهزيستي در مورد اقدامات بهزيستي براي تشخيص به موقع اختلالات نابينايي وتنبلي چشم گفت: با هماهنگي هاي صورت گرفته با زايشگاهها قرار است كودكاني كه به دنيا مي آيند تحت معاينه قراربگيرند تا آنهايي كه دچار اختلال بينايي هستند سريع تشخيص داده شوند و درمان و آموزش آنها از همان سنين آغاز شود.

نظم ده افزود: در حال حاضر نابينايان در مقايسه با معلولان جسمي و حركتي كمترين درصد معلوليت را تشكيل مي دهند.

وي اشتغال را مهمترين مشكل نابينايان دانست و تاكيد كرد: آموزش ، ورزش ، ازدواج و... نيز در مراحل بعد قرار دارند. شغل نابينايان بايد با روحيات آنها متناسب باشد و درعين حال به منظور اشتغال پايدار آنها حمايتهاي لازم توسط دولت نيز صورت گيرد.

معاون امور توانبخشي بهزيستي به طرح استخدام 60 درصد نابينايان در شغل اپراتوري در سيستم دولتي اشاره كرد و گفت: البته اين طرح مي تواند در اشتغال بيشتر اين افراد موثر باشد اما باز هم كافي نيست . چون نابيناياني كه داراي تحصيلات بالاي دانشگاهي هستند نمي توانند در اين مشاغل مشغول به كار شوند.