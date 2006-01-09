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۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۱۹

با دبيري سيد علي موسوي گرمارودي

بهترين اشعار با موضوع انقلاب اسلامي تقدير مي شوند

خانه ادبيات سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران همزمان با تجليل از شاعران انقلاب اسلامي طي فراخواني به بهترين اشعار اجتماعي در زمينه انقلاب اسلامي جوايز نفيسي اعطا مي كند.

به گزارش مهر ، محدوده سني شركت كنندگان در اين فراخوان بين 15 تا 30 سال مي باشد و شركت كنندگان بايد دو اثر خود را كه در موضوعات اجتماعي مرتبط با انقلاب اسلامي سروده شده را ارسال كنند . 

همچنين آثار چاپ شده در كتاب يا نشريات كثيرالانتشار پذيرفته نخواهد شد .

علاقه مندان جهت شركت در اين فراخوان مي توانند دو اثر خود را تا تاريخ هفتم بهمن 1384 به دبيرخانه اين مسابقه واقع درخيابان شهيد مطهري ، بعد از چهار راه سهروردي ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، طبق چهارم  ، معاونت فرهنگي ، خانه ادبيات ارسال كنند .

به گزارش مهر ، مراسم پاياني فراخوان شعر انقلاب اسلامي كه دبيري آن را سيد علي موسوي گرمارودي به عهده دارد بيست و هفتم  بهمن 1384 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 275909

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