بهترين اشعار با موضوع انقلاب اسلامي تقدير مي شوند

به گزارش مهر ، محدوده سني شركت كنندگان در اين فراخوان بين 15 تا 30 سال مي باشد و شركت كنندگان بايد دو اثر خود را كه در موضوعات اجتماعي مرتبط با انقلاب اسلامي سروده شده را ارسال كنند .

همچنين آثار چاپ شده در كتاب يا نشريات كثيرالانتشار پذيرفته نخواهد شد .

علاقه مندان جهت شركت در اين فراخوان مي توانند دو اثر خود را تا تاريخ هفتم بهمن 1384 به دبيرخانه اين مسابقه واقع درخيابان شهيد مطهري ، بعد از چهار راه سهروردي ، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ، طبق چهارم ، معاونت فرهنگي ، خانه ادبيات ارسال كنند .

به گزارش مهر ، مراسم پاياني فراخوان شعر انقلاب اسلامي كه دبيري آن را سيد علي موسوي گرمارودي به عهده دارد بيست و هفتم بهمن 1384 برگزار خواهد شد.