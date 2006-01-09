ملوان تيم خطرناكي است/ بازي با اشتوتگارت وجهه بين المللي به همراه داشت

سرمربي استقلال در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: تمام بازي هاي ليگ سخت است و طبيعتا بازي با ملوان نيز از اين قاعده مستثني نيست.ملوان تيم بسيار جوان و خوبي است كه با مجموعه اي از نفرات بومي ، عملكرد بسيار خوبي را از خود به نمايش مي گذارد.

وي در ادامه تصريح كرد: ملوان بندرانزلي هم مانند تيم فوتبال فجرسپاسي شيراز بودجه و بضاعت اندكي دارد با اين حال همواره شاهد بوده ايم كه اين گونه تيم ها بازيكنان ارزشمندي را به فوتبال ما معرفي كرده اند. در واقع بايد بگويم تيم ملوان همواره تيم خطرناكي به شمار مي آيد .



قلعه نويي گفت: استقلال در ديدار روز چهارشنبه محكوم به پيروزي است. با توجه به اينكه تيم فوتبال سايپا در نوشهر به ميدان مي رود ما بايد از اين ديدار حداكثر امتياز را بگيريم تا صدرنشيني خود را تثبيت كنيم.

سرمربي استقلال در خصوص ديدار احتمالي دو تيم استقلال و اشتوتگارت اظهار داشت: با توجه به اينكه بين بازي هاي ليگ وقفه 9 روزه اي ايجاد شده فكر مي كنم بازي با اشتوتگارت در اين فاصله براي تيم ما بسيارمفيد بود چراكه دراين ديداراز بازيكناني كه فرصت حضوردرمسابقات ليگ را پيدا نمي كردند استفاده خواهيم كرد. كمااينكه در بازي با اشتوتگارت كه در خاك آلمان با اين تيم انجام داديم ، بازيكناني مثل انصافي و اميني فرفرصت حضور درميدان را پيدا كردند و امروزمي بينيم كه آن بازي درسرنوشت امروز اين بازيكنان چه تاثيرمثبتي داشته است.

قلعه نويي درپايان گفت: بازي با تيم معتبري مثل اشتوتگارت براي تيم استقلال وجهه بين المللي دارد و اميدوارم اين بازي انجام شود.