كاهش نرخ ارز فرهنگ دلالي را در كشور رواج مي دهد

ابراهيم رزاقي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر" افزود:با توجه به اينكه با كاهش نرخ ارزدركشورفراهم كردن ماشين آلات وقطعات اوليه راحت ترمي شود، واحدهاي توليدي درمقايسه با واحدهاي توليدي خارج ازلحاظ رقابت عقب خواهند افتاد.

وي معايب كاهش نرخ ارزدركشور را بسيار بيشترازمزاياي آن عنوان كرد وگفت : با كاهش نرخ ارزشركتهاي صادراتي لطمات جبران ناپذيري خواهند خورد.

رزاقي اضافه كرد: دولت بايد با افزايش نرخ تعرفه هاي واراداتي از افزايش بي رويه محصولات توليدي خارج به داخل كشورجلوگيري كند وبا اين كارموجب افزايش رقابت پذيري واحدهاي توليدي داخل كشورشود.

وي يادآورشد: از طرف ديگر كاهش نرخ ارزدركشورموجب تقويت ريال مي شود.

رزاقي كاهش نرخ ارزدركنترل وكاهش نرخ تورم موثر دانست وافزود: اما در ايران با توجه به عدم تعادل ديگرعوامل اقتصادي، كه كاهش نرخ ارزنمي تواند چندان دركاهش نرخ تورم تاثيرگذارباشد.

اين كارشناس اقتصادي افزايش قيمت نفت را دربودجه سال 1385 بي اساس تلقي كرد وگفت : با افزايش قيمت نفت دركشورحجم زيادي از ريال وارد كشورمي شود وبا توجه به اينكه هزينه هاي جاري بالاي دولت ،افزايش قيمت نفت مي تواند بسيار تورم زا باشد.

وي درادامه به نقض دستگاه هاي مالياتي دركشوراشاره كرد وگفت : با توجه به اينكه دولت به جاي كسب ماليات ازمعديان همواره از منابع ارزي كشورجهت هزينه هاي جاري استفاده مي كند،افزايش قيمت نفت دربودجه تاثيرزيادي برافزايش نرخ تورم خواهد گذاشت.

رزاقي درادامه كاهش نرخ ارز را موجب افزايش واردات ذكركرد وگفت : با افزايش واردات فرهنگ توليد دركشورنابود مي شود، صادرات سيرنزولي پيدا كرده ودلالي دركشوررواج پيدا مي كند.

اين كارشناس اقتصادي دولت را به كسب ماليات متناسب با افزايش درآمد ترغيب كرد وگفت : با اعمال اين روش بسياري از مشكلا ت اقتصادي دولت رفع مي شود.

وي درادامه به افزايش نرخ بودجه در سال 1385 اشاره كرد وگفت : اگر افزايش ميزان بودجه صرف امورعمراني در كشور نشود به ميزان زيادي تورم زا خواهد بود.

