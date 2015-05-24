به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی ظهر یکشنبه در مراسم جشن موالید شعبانیه و افتتاح مدرسه تخصصی فقه و اصول امام کاظم(ع) ضمن تبریک اعیاد ماه شعبان با اشاره به مسائل مستحدثه اظهار داشت: اسلام هیچ مسئلهای را بدون جواب نگذاشته است و مجتهدان مطلق در حوزهها میتوانند پاسخگوی مسائل مستحدثه و جدید باشند تا هیچ مسئلهای بدون پاسخ نماند.
وی بیان داشت: امید داریم در مدرسه تخصصی امام کاظم(ع) بعد از فقه و اصول، رشتهها را توسعه دهیم به گونهای که در سالهای آینده تفسیر، کلام و پرورش استاد و تبلیغ و همچنین آموزش زبانهای خارجه را نیز در برنامههای خود داشته باشیم.
استاد برجسته حوزه با اشاره به وسیع بودن علم فقه ابراز داشت: در مدرسه تخصصی فقه از اساتید با تجربه استفاده خواهیم کرد و فضای مدرسه نیز برای یادگیری آماده است و همچنین بنده نیز در خدمت طلاب خواهم بود.
وی افزود: امید داریم در آینده طلابی را برای تبلیغ در عرصه بین الملل پرورش دهیم تا بتوانیم به حدیث امام صادق(ع) که فرمودند علم از قم به تمام دنیا منتشر میشود عمل کنیم.
آیت الله مکارم شیرازی افزود: خداوند به جوانان استعدادهایی داده که شایسته است آنها را پرورش دهند و از این جهت ما در مدرسه تخصصی فقه و اصول امام کاظم علیه السلام بر فقه و اصول تکیه کرده و ۱۰۰ نفر از طلاب را در این بخش در حد مجتهد مطلق شدن پرورش میدهیم تا بتوانند هر مسئله را پاسخ دهند.
طلاب پاسخگوی تهمتهای وهابیت باشند
این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه وهابیت همواره برای بد نشان دادن چهره مکتب اسلام تلاش میکند، ابراز کرد: امید است بتوانیم طلابی پرورش دهیم که در برابر تکفیریها بایستند تا وهابیت نتواند به اسلام و مسلمین تهمت بزند.
وی با اشاره به جایگاه علم عنوان داشت: امام صادق(ع) میفرمایند قلم عالمان از خون شهیدان برتر است و در روز قیامت اگر این دو در دو کفه ترازو قرار داده شوند وزن مداد علما بیشتر و سنگینتر است و این نشان میدهد تا چه اندازه علم و دانش و دانشمندان دارای ارزش فراوانی هستند.
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به دلایل برتر بودن مداد علما از خون شهیدان ابراز داشت: چیزی که سبب جاودانگی خون شهیدان میشود قلم عالمان است، اگر عالمان داستان کربلا را ننوشته و منتشر نمیکردند عظمت و بزرگی خون شهیدان بر مردم روشن نبود.
وی با بیان اینکه آنچه با روح تماس دارد با آنچه با جسم در تماس است کاملا متفاوت است، ادامه داد: شهیدان بر قدرت اعتماد کردند ولی عالمان بر منطق تکیه کردند.
این مرجع تقلید شیعیان ابراز کرد: با وجود عظمت خون شهدا به ویژه خون شهیدان کربلا، امام صادق(ع) قلم عالمان را برتر میدانند.
گفتنی است مدرسه تخصصی فقه و اصول در اولین دوره خود از میان طلاب پایه هفت تا ۱۰ از روز شنبه ثبت نام به عمل آورده است و پس از شرکت در آزمون ورودی ۱۰۰ نفر برگزیده خواهند شد.
در ابتدای این مراسم پس از قرائت قرآن کریم، مهدی حیدرزاده به مولودی خوانی پرداخت.
