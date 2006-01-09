آيين نامه اجرايي ارتقاء سلامت دانش آموزان تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيين نامه تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت جسمي ، رواني و اجتماعي دانش آموزان بنابر پيشنهاد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت با هدف ارتقاي سطح سلامت جامعه به تصويب رسيد.

بنابراين مصوبه وزارت آموزش و پرورش با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي زمينه آموزش سلامت كليه دانش آموزان را در برنامه درسي و فوق برنامه تمام پايه هاي تحصيلي فراهم مي آورد.

در همين راستا وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم برابر نياز وزارت آموزش و پرورش نسبت به ترتيب مراقبين سلامت و مشاورين مدارس اقدام مي نمايند.

بنابراين مصوبه اضافه شدن درس سلامت در برنامه آموزش ضمن خدمت معلمان ، ارائه خدمات بهداشتي و درماني دانش آموزان بر طبق دستور العمل تكميل شناسنامه سلامت در كليه پايه هاي تحصيلي و آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس از ديگر اقداماتي است كه به منظور ارتقاي سلامت جسم و روان دانش آموزان صورت مي پذيرد.

همچنين در اين مصوبه تصويب دستورالعمل تامين ميان وعده هاي غذايي و سبد غذايي بوفه هاي مدارس ، تغذيه رايگان و برنامه غذايي مدارس شبانه روزي مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

اين مصوبه در سال جاري در چهار چوب اعتبارات و امكانات موجود اجرايي خواهد بود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبار لازم براي اجراي اين آيين نامه را منظور خواهد كرد.