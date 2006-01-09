اعتراض گسترده مردم تايلند به گفتگوهاي تجاري مقامات كشورشان با آمريكا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "ليتون ليامچامرون" كه يكي از سازمان دهندگان اين اعتراضات مردمي به شمار مي رود، گفت : گفتگوها درمرحله مهمي قرار دارد.

ليتون افزود: توافق تجارت آزاد با آمريكا به نفع مردم تايلند نيست و اين معلامله اي است كه تنها سود و نفع آمريكا را در پي خواهد داشت.

اين گروه كه از سوي فعالان در سال 2003 تشكيل شد، يك گروه دانشجويي و سازماني غير دولتي است كه رسالت خود را براي دخالت درباره توافق هاي تايلند در امور مناطق آزاد تجاري مي داند.

ليتون اظهار داشت : پيشنهاد آمريكا به طور مؤثري دسترسي به داروهاي تجاري ارزان و همگاني را در تايلند كه بالاترين نرخ آلودگي به ويروس اچ آي وي - 670 هزار نفر(يك درصد جمعيت كل كشور)- را دارد، محدود خواهد كرد.

وي گفت كه آمريكا بر تايلند فشار وارد مي كند تا در خصوص مسئله دارو توافق كند و توسعه و گسترش داروهاي آمريكا مي تواند بيماران ايدزي تايلند مجبور به پرداخت بالاتر پول براي اين دارو بنمايد.

اين فعال تايلندي همچنين درخواست آمريكا براي بازكردن بازار كشاورزي اين كشور به روي محصولات آمريكايي را غير عادلانه توصيف كرد و افزود كه توافق آزاد تجاري در بازار رقابت هاي جهاني مي تواند تعداد زيادي از كشاورزان اين كشور را از كار بيكار كند.