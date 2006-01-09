بودجه سال 1385 دانشگاه ها اعلام شد // سازمان مديريت با 150 ميليارد تومان كسري بودجه دانشگاه هاي وزارت علوم موافقت كرد

" محمد علي حياتي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در جلسه ديروز كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مدل سرانه دانشجويي كه بودجه سال 85 دانشگاه ها بر اساس آن تعيين مي شود از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به كميسيون ارائه شد.

وي اظهار داشت: در اين مدل، سرانه دانشجويي كه بر اساس تجهيزات دانشگاه ها، تعداد اعضاي هيات علمي، فضاي فيزيكي دانشگاه ها و ديگر امكانات است مبناي محاسبه بودجه هاي دانشگاهي قرار مي گيرد.

پيش بيني 735 ميليارد تومان اعتبار براي دانشگاه هاي وزارت علوم در بودجه سال 1385



مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص بودجه هاي دانشگاهي سال 85 تصريح كرد: بودجه هاي پيش بيني شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي براي دانشگاه هاي تحت تابعيت وزارت علوم 735 ميليارد تومان و دانشگاه هاي علوم پزشكي معادل 322 ميليارد تومان در سال 85 است.

موافقت سازمان مديريت با 150 ميليارد تومان كسري بودجه دانشگاه هاي وزارت علوم

وي به كسري بودجه هاي دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با 150 ميليارد تومان كسري بودجه دانشگاه هاي وزارت علوم موافقت كرده است. اين در حالي است كه وزارت علوم 227 ميليارد تومان را به عنوان كسري بودجه دانشگاه ها تحت تابعيت خود اعلام كرده بود.

اختلاف نظر سازمان مديريت و وزارت علوم در تعيين كسري بودجه ها دانشگاه ها

"حياتي" در ادامه افزود: نپذيرفتن تمامي مبلغ كسري بودجه دانشگاه هاي سراسري از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي، به دليل مشخص نبودن تعداد دانشجويان اين دانشگاه ها و اختلاف نظر ميان آمار اعلام شده از سوي وزارت علوم و سازمان مديريت است.

موافقت سازمان مديريت با 65 ميليارد تومان كسري بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي

"حياتي" در ادامه اضافه كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين با 65 ميليارد تومان كسري بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي موافقت كرده است.

وي يادآور شد: 1200 ميليارد تومان كسري بودجه در بخش آموزش و پرورش نيز مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار گرفت.

نماينده مردم لامرد در مجلس شوراي اسلامي افزود: جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با حضور معاونين وزارت علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، دانشگاه پيام نور و معاونين سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل شد.