آثار هنرمندان شهر بهشت به نمايش عموم گذاشته مي شود

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، آثارهنرمندان شركت كننده درجشنواره، درقالب دونمايشگاه ، شب شعر، جلسه داستان خواني ، اجراي سرود ونمايش فيلم كوتاه دردوفرهنگسراي بهشت وغديرشهرداري مشهد برگزارمي شود .

اين گزارش به نقل ازستاد خبري جشنواره حاكي است: آثار برگزيده نقاشي و خوشنويسي جشنواره از21تا 24 دي ماه وآثاربرگزيده عكس وپوستراز26تا 29 دي ماه درفرهنگسراي بهشت صبح وبعدازظهردرمعرض ديد عموم قرارمي گيرد .

همچنين گروههاي سرود 23 دي ماه درفرهنگسراي غديركارخود را اجرا مي كنند .

اين گزارش مي افزايد: شب شعرجشنواره 24 دي ماه ، جلسه داستان خواني 26 دي ماه ونمايش فيلمهاي كوتاه 27 دي ماه با حضورشاعران ، داستان نويسان وفيلمسازان شركت كننده درجشنواره وعموم مردم درفرهنگسراي غديربرگزارمي شود.

اختتاميه نخستين جشنواره شهربهشت اول بهمن ماه با اعلام نفرات برتروبرگزيده درفرهنگسراي غديربا حضورجمعي ازنمايندگان ومسئولين كشوري واستاني برگزارخواهد شد .