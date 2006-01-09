65 بيمارستان تهران فاقد اتاق خنك كننده زباله هستند

شينا انصاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بررسي ها از 137مركز درماني در تهران نشان مي دهد كه 65 بيمارستان در حال حاضر فاقد اتاق خنك كننده زبانه هستند كه مقرر شده در زمان معين نسبت به نصب اين سيستم اقدامات لازم را انجام دهند.

وي با بيان اينكه 58 بيمارستان تهران سيستم خنك كننده زباله دارند ، گفت: هم اكنون 14بيمارستان در حال احداث سيستم جداسازي زباله عفوني و غير عفوني هستند.

انصاري تصريح كرد: در صورتي كه بيمارستانهاي فاقد اين سيستم در زمان معين و پس از اخطار سازمان محيط زيست نسبت به نصب سيستم اقدامي صورت ندهند مشمول جريمه مالي خواهند شد تا ضرر و زيان وارده به محيط زيست جبران شود و در صورت بي توجهي ، شكايت خود را به مراجع قضايي ارائه مي دهيم.

رئيس محيط زيست شهر تهران خاطر نشان كرد: سازمان محيط زيست در 3 نوبت اخطاريه هاي خود را به بيمارستانهاي متخلف ارائه مي كند.