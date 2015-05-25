زهرا احمدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از نظر زمانی فرصت زیادی تا آغاز فصل جدید لیگ بر‌تر هندبال بانوان در اختیار نداریم اما مشکلات مالی باشگاه هدف پویان جوان به صورت لاینحل باقی مانده است.

وی افزود: نماینده قم در لیگ بر‌تر هندبال نیاز به حمایت مسئولان دارد و اگر مسئولان ورزشی و استانی از ما حمایت نکنند روزهای دشواری در نخستین حضورمان در لیگ بر‌تر در پیش خواهیم داشت.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان قم گفت: شیوه برگزاری مسابقات لیگ بر‌تر با دسته‌های پایین‌تر تفاوت بسیاری دارد و برای حضور در لیگ بر‌تر باید ۷ مسابقه خانگی برگزار کنیم که هزینه‌ها و شرایط خاص خود را می‌طلبد و در ۷ بازی خارج از خانه نیز به میدان می‌رویم که مستلزم هزینه قابل توجهی است.

احمدی نیا بیان داشت: تمامی بازیکنان تیم هندبال هدف پویان قم، بومی هستند و برای بازی در این تیم یک ریال نیز دستمزد نمی‌گیرند و در حقیقت برای حضور در لیگ بر‌تر به دنبال حداقل بودجه ممکن هستیم اما حضور در لیگ بر‌تر ایران بدون حامی مالی، کار بسیار دشواری است.

وی عنوان کرد: صعود تیم هدف پویان جوان قم به لیگ بر‌تر در شرایطی صورت گرفت که این تیم از نظر میانگین سنی یکی از جوان‌ترین تیم‌های کشور بود و ۲ بازیکن این تیم نیز با تیم ملی بزرگسالان عازم مسابقات آسیایی اندونزی شدند.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان قم افزود: تیم‌های ثامن الحجج سبزوار، ذوب آهن اصفهان، نفت و گاز گچساران، شهرداری سنندج، شهید چمران لارستان، تاسیسات دریایی تهران، هدف پویان جوان قم و کرمان تیم‌های حاضر در فصل جدید لیگ بر‌تر را تشکیل می‌دهند.