شیفتی شدن دانشگاه فنی حرفه ای/ حضور زوج و فرد دانشجویان

دکتر مسعود شفیعی درگفتگو با خبرنگارمهر گفت: یکی از مسایلی که دانشگاه فنی و حرفه ای با آن روبرو است جدا بودن مراکز دخترانه و پسرانه این دانشگاه است.

وی افزود: این مراکز در گذشته متعلق به آموزش پروش بوده و دبیرستان‌های جدا از هم بودند اما اکنون که تحت پوشش وزارت علوم قرار گرفته اند، نیز جدا هستند و اگر بخواهیم برای هر دانشگاه یک آزمایشگاه مجزا تاسیس کنیم، دانشگاه هزینه های بالایی را متحمل می شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: برای همین در نامه ای به وزارت علوم درخواست کرده ایم اگر امکان آن باشد، دانشکده های ما دانشجویان دختر و پسر را پذیرش کند ولی حضورشان به تفکیک در روزهای زوج و فرد باشد.

وی ادامه داد: با این روش حضورشان همزمان با هم نیست که الگوی اولیه حفظ شود و نیازی هم نیست که برای هرکدام ساختمان و آزمایشگاه‌ مجزا ایجاد کنیم.

شفیعی افزود: به عنوان مثال در برخی از استان های ما دانشکده های دخترانه فنی و حرفه ای کمتر وجود دارند و چون این دانشکده ها جدا هستند، بنابراین دانشجویان دختر مجبورند در دانشکده های دخترانه استان های دیگر به تحصیل مشغول شوند، اگر بتوانیم دانشکده های موجود را به صورت شیفتی برگزار کنیم این دانشجویان در شهر خود تحصیل می کنند و بیشتر هزینه های آنها نیز با خانواده خواهد بود و در خیلی موارد صرفه جویی می شود.