مدير كل امور دانشجويان داخل كشور در گفتگو با "مهر": نخستين جلسه اتاق فكر دو هفته ديگر تشكيل مي شود

دكتر "ناييني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: اتاق فكر متشكل از جمعي از كارشناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و صاحب نظران آگاه به مشكلات و معضلات دانشجويي است كه در دانشگاه ها ايجاد مي شود.

وي اظهار داشت: با توجه به مسئوليت ها و وظايف متعدد اجرايي وزارت علوم، مسئولين فرصت كمتري براي ايده پردازي دارند لذا كارشناسان و اساتيد برجسته جهت برطرف كردن كليه مسائل مربوط به دانشجويان راهكارهاي لازم را در اتاق فكر ارائه مي دهند.

مدير كل امور دانشجويان داخل كشور خاطرنشان كرد: مجموعه اتاق فكر با توجه به اطلاعاتي كه جمع آوري كرده اند ايده هاي خود را به مسئولين ارائه مي دهند و آنها نيز تصميمات لازم را اتخاذ مي كنند.

وي تأكيد كرد: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تمامي ايده ها در جهت حل مشكلات دانشجويان استفاده خواهد كرد.