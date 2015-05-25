موشهای دستکاری شده ژنتیکی آماده تجاری سازی شدند

احسان جهانگیریان - کارشناس موش های تراریخت در مرکز ملی موش تراریخته پژوهشگاه ملی مهندسی زنتیک و زیست فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون این مرکز توانسته سه نوع موش تراریخت و دستکاری شده تولید کند که در حال حاضر این موش ها آماده تجاری سازی هستند.

وی با بیان اینکه موش های تراریخت می توانند مورد استفاده مراکز تحقیقاتی قرار گیرند، اظهار داشت: اساس تولید موش تراریخت این است که می توان انواع بیماری هایی همچون چاقی، سرطان، تومور های بدخیم، دیابت پارکینسون، سرطان را و... روی موش امتحان کنیم.

جهانگیریان با اشاره به اینکه این موش های تراریخت آماده برای ارائه به مراکز تحقیقاتی هستند، عنوان کرد: اکنون این موش ها نسل گیری شده و می توانیم در تحقیقات مختلف در آزمایشگاههای مختلف از آنها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از موش های تراریخت این مرکز، موش تراریخت بیان کننده پروتئین سبز فلورسنت « GFP » است، گفت: با استفاده از سلول های بنیادی موش های سبز می توان در زمینه تومور درمانی، درمان دیستروفی، سرطان، بیماری های ژنتیکی با نقص ایمنی بر روی آنها آزمایشهایی انجام داد تا بدین وسیله بتوان تمایز این سلول ها را با سلول های ماهیچه ای آنالیز کرد.

به گفته وی، همچنین از طریق موش های سبز می توانیم در سرطان، برهم کنش سلول های سالم و سرطانی را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه در مرکز ملی موش تراریخت امکانات منحصر بفردی برای توليد موش های تراريخت و ناک اوت با اتاق جراحی و ... وجود دارد، افزود: در مرکز ملی موش تراریخت، با استفاده از روش های آزمایشگاهی و انتقال ژن فرایند تراریخت شدن را انجام می دهیم تا تغییرات را در موجودات زنده ایجاد کرده و شبیه سازی بیماری را در موش ایجاد کنیم.

به گزارش مهر، مرکز ملی تحقيقات موش تراريخت اولين مرکز تجاری توليد موش دستکاری شده ژنتيکی است که در سال ۱۳۸۸ از محل اعتبارات معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری تاسيس شده است.