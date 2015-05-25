فغانی بهترین داور آسیا است/آقایان به وظایف اصلی خود برسند

حسین خانبان، داور سابق فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موج هجمه و انتقاد ها به علیرضا فغانی داور بین المللی کشور در چند روز اخیر گفت: متاسفانه پس از پایان دیدار دو تیم تراکتورسازی و نفت تهران که با تساوی و قهرمانی سپاهان در لیگ برتر به پایان رسید علیه داور این دیدار نامهربانی های زیادی شد. چنین اتفاقاتی اصلا زیبنده جامعه فوتبال کشور نیست.

وی ادامه داد: این روزهای کسانی در خصوص داوری اظهار نظر می کنند که هیچ سررشته و اطلاعاتی از داوری ندارند. به نظر می رسد اگر آقایان به وظایف اصلی خود برسند بهتر می توانند به ورزش کشور کمک کنند.

خانبان در ادامه گفت: از گذشته تاکنون اشتباهات داوری وجود داشته است. نباید این اظهار نظرها در خصوص این داور بین المللی انجام شود.

داور پیشکسوت کشور در پایان افزود: فغانی یکی از بهترین داوران ایران و آسیا است. وی یکی از بهترین افتخارات داوری کشور را در دیدار پایانی جام ملت های آسیا به دست آورده است. باید قدردان این داوران زحمتکش باشیم.