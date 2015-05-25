نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در هتل پرسپولیسی ها حضور یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، در حالی که پرسپولیسی ها برای ورود به ریاض با مشکلاتی در فرودگاه این شهر مواجه شدند، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا که در فرودگاه حضور داشت و از نزدیک در جریان مشکلات سرخپوشان قرار گرفت، ظهر دوشنبه به محل اقامت نماینده ایران آمد و در جریان مشکلات این تیم قرار گرفت.

محمود خوردبین سرپرست پندار خمارلو مدیر رسانه ای باشگاه پرسپولیس در آسیا توضیحاتی را به نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کردند و از وی خواستند برای تردد در شهر و رفت و آمد به محل تمرین و مسابقه هم تدابیر لازم را در نظر بگیرد.