مركل به متحدي منتقد براي واشنگتن تبديل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ، " ويليام برنز " معاون وزير امورخارجه آمريكا در آستانه سفر " آنجلا مركل " صدراعظم آلمان به واشنگتن به منظور ديدار و گفتگو با " جرج بوش " رئيس جمهوري مناسبات دوجانبه را بسيار تنگاتنگ و نزديك خواند .

اين در حالي است كه در همين اثنا صدراعظم آلمان در گفتگويي خواستار تعطيلي زندانهاي گوانتانامو شد .

تاگس اشپيگل افزود : تمامي اين امور نشان مي دهد كه مسئله زندانهاي گوانتانامو مي تواند از جمله مواردي باشد كه گفتگوهاي طولاني " مركل " و " بوش " را در پي داشته باشد .

صدراعظم آلمان ورئيس جمهوري آمريكا محور مذاكرات روز جمعه خود را بر بهبود، و تقويت مناسبات دوجانبه قرار داده اند .

اين روزنامه آلماني با اشاره به مسئله پرواز مخفيانه هواپيماهاي سيا بر فراز كشورهاي اروپايي نوشت : بي شك اگر مركل در اين زمينه به تحقيق و تفحص بيشتر پرداخته و خواهان ارائه اطلاعات آمريكايي ها باشد به متحدي منتقد براي سران كاخ سفيد تبديل مي شود ، امري كه همواره دو طرف از آن پرهيز دارند .

در بخش ديگري از مقاله تاگس اشپيگل مي خوانيم : آمريكا از ديرباز درصدد بهبود روابط خود با كشورهاي اروپايي به ويژه اتحاديه اروپاست .

اكنون زمينه آن فراهم شده تا " بوش " در كنار " مركل " صدراعظم جديد آلمان كه همواره از خط مشي هاي واشنگتن حمايت كرده بتواند براي تحقق اين خواسته خود تلاش كند .

رئيس جمهوري آمريكا با توجه به سفر آتي مركل به روسيه معتقد است كه صدراعظم جديد آلمان در مقايسه با "گرهارد شرودر " صدراعظم سابق اين كشور نمي تواند شريك خوبي براي " ولاديمير پوتين " به شمار آيد .

پيش از اين قرار بود " آنجلا مركل " صدراعظم جديد آلمان به منظورديدارو گفتگو با " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در تاريخ 11 ژانويه راهي واشنگتن شود .

وي با اعلام تاريخ جديد اين سفر در 13 ژانويه تصريح كرد : يكي از عمده دلايل تعويق اين ديدار برنامه هاي فشرده كاري مقامات دو كشور اعلام شده است .

روابط برلين - واشنگتن به علت مخالفت " گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان با حمله نظامي آمريكا به عراق در سال 2003 ميلادي به سردي گراييد. اين در حالي است كه هم اينك علاوه بر آلمانها، مقامات آمريكا نيز خواهان بهبود روابط دوجانبه هستند .

در بيانيه كاخ سفيد آمده است : آلمان متحدي قوي براي آمريكا به شمار آمده و اولين شريك در توسعه دموكراسي در اروپاي شرقي، افغانستان، خاورميانه و همچنين تقويت سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) و حمايت از رشد اقتصادي جهاني است .