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۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۱۸

پس از صدور رای کمیته انضباطی؛

واکنش مدافع پرسپولیس به خبر محرومیتش/ من را اشتباه گرفتند

واکنش مدافع پرسپولیس به خبر محرومیتش/ من را اشتباه گرفتند

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز تعجب از محرومیتش بخاطر اتفاقات دربی گفت: احتمالا من را اشتباه گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورمحمدی بعد از اعلام خبر محرومیتش بعد از اتفاقات دیدار با استقلال اظهار کرد: احتمالا من را اشتباه گرفته اند! من فقط داشتم از بازیکنان سوال می کردم و به هیچ عنوان درگیر نشده‌ام.

وی با بیان اینکه کمیته انضباطی از او دعوت نکرده است تا توضیحاتش را ارائه بدهد، خاطرنشان کرد: من بعد از بازی داشتم خوشحالی می کردم و حتی از یک طرف تونل وارد رختکن شدم واقعا به خاطر کدام درگیری من را محروم کردند؟

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در پایان در خصوص اینکه به نظر می‌رسد او را به خاطر عکس‌هایی که بعد از بازی منتشر شده محروم کردند، تصریح کرد: احتمالا من را در عکس اشتباه دیدند، چون من اصلا درگیر نشدم.

کد مطلب 2759456

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