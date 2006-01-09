سن اميد به زندگي زنان ايراني افزايش يافته است

عفت شريعتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به افزايش سن اميد به زندگي در ميان زنان ايراني افزود: سن اميد به زندگي زنان در مقايسه با سالهاي گذشته از افزايش چشمگيري برخورداربوده است . به طوري كه هم اكنون بر اساس آمارهاي اعلام شده شاخص اميد به زندگي زنانا به بيش از 70 سال رسيده است.

وي خاطر نشان كرد: افزايش اشتغال ، افزايش مشاركتهاي سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي و... در مقايسه با سالهاي گذشته باعث شده خود به خود سن اميد به زندگي نيز در ميان زنان افزايش پيدا كند. به طوري كه هم اكنون زنان در سنين بالا نيز به دنبال يافتن شغل و يا شركت در كارهاي گروهي هستند.

رئيس فراكسيون زنان مجلس تاكيد كرد: همچنين افزايش اميد به زندگي زنان در تربيت فرزندان ، اجراي امور خانواده و همسر داري تاثير بسزايي دارد. به گونه اي كه بررسي ها نشان داده فرزندان موفق داراي والديني بوده اند كه در مشاركتهاي اجتماعي و كارهاي خيريه و عام المنفعه حضور داشته اند.