دانشجویانی که باور دارند بهترین هستند/ «حرکت» در لرستان شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری جشنواره حرکت در دانشگاه پیام نور که با برپایی نمایشگاهی از اختراعات دانشجویان این دانشگاه همراه است فرصتی برای گفتگو با برخی از این دانشجویان بود، دانشجویانی که می خواهد نه تنها بهترین که در نوع خود عالی باشند.

حسین یاری فر دانشجوی ترم دوم رشته مخابرات دانشگاه پیام نور خرم آباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از اختراعاتم ساخت اولین ربات خلبان هوشمند لرستان بوده است، اظهار داشت: این اختراع را تحت نظر پارک علم و فناوری استان شروع به ساخت کردم و امروز به مرحله تجاری سازی نیز رسیده است.

وی با بیان اینکه البته تجاری سازی به معنای آنکه کارگاه تولید ربات را داشته باشیم نیست، تصریح کرد: اما به صورت تکی فروش داریم و قرارداد بسته ایم و در ادامه نیز با یکسری از ادارت استان قراردادهایی خواهیم داشت.

یاری فر با تاکید بر اینکه هرکسی راجع به کار خود می گوید که بهترین است، افزود: اما اگر صادق باشیم باید بگویم که کار من عالی است و من تنها کسی هستم که در استان لرستان به این صورت رباتیک را پیگیری می کند.

این مخترع لرستانی یادآور شد: در آینده نیز حرفه من بازار کار خوبی در استان خواهد داشت.

دانشگاه شریف با یک دانشگاه محلی برای من فرقی نمی کند

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با اینکه «چرا برای تحصیل یک دانشگاه معروف و ملی را انتخاب نکرده و در دانشگاه پیام نور تحصیل می کند»، گفت: دانشگاه شریف و یک دانشگاه ملی در یک شهر همه به صورت تئوری هستند و برای من فرقی ندارد که وقتی می خواهم یک مطلب تئوری را یاد بگیرم قرار است در کدام دانشگاه بخوانم.

یاری فر با بیان اینکه دانشگاه های مختلف از لحاظ تئوری در یک سطح قرار دارند و الان برای من فرقی ندارد که در کدام دانشگاه باشم، تصریح کرد: تنها حرفه خودم برای من مهم است و آن را پیگیری می کنم.

حمایت از مخترع تنها با یک نامه

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با حمایت های دانشگاه پیام نور از اختراعاتش اظهار داشت: برای ساخت یکی از ربات هایم دکتر جعفری رئیس دانشگاه پیام نور طی فقط یک نامه هزینه کامل ساخت ربات را پرداخت کرد.

این مخترع لرستانی با بیان اینکه در این رابطه اصلا پیگیری خاصی نکردیم و بدون پیگیری های اداری هزینه ساخت ربات در اختیار ما قرار داده شد، تصریح کرد: این ربات را ساختیم و به نام دانشگاه پیام نور ثبت شد.

یاری فر در ادامه به سایر فعالیت های خود اشاره کرد و گفت: در حوزه نانوتکنولوژی و پزشکی دو مقاله در رابطه با پوکی استخوان و شناسایی سرطان نوشته ام وهمچنینی در حوزه شیمی نیز روی موضوع فیلتر کارخانه سیمان کار کرده ام و در حوزه های رباتیک و الکترونیک نیز فعالیت می کنم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با اینکه چطور در حوزه مختلف فعالیت می کند، گفت: وقتی داریم اسم یک فناور را به دوش می کشیم یعنی برای ما محدودیتی وجود ندارد و می توانیم در هر حوزه ای استارت کار را بزنیم و با تلاش وهمت در آن حوزه فعالیت کنیم.

رتبه اول دانشجوی نوآور دورودی در جشنواره کشوری

سپیده پیامنی دانشجوی رشته معماری دانشگاه پیام نور دورود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به خاطر ساخت گنبد دولایه از ماکارونی در جشنواره کشوری کرمانشاه رتبه اول را کسب کرده است، اظهار داشت: سازه های ماکارونی دیگری نیز ساخته ایم و در جشنواره های سازه ماکارونی امسال نیز حضور خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه همچنین به خاطر ساخت استوانه بتنی در مسابقات بتن تهران مقام دوم را کسب کردیم، تصریح کرد: همچنین پژوهش های مختلفی در حوزه آی تی و معماری داشته و مقالاتی را به صورت بین المللی ثبت کرده ایم.

این نوآور لرستانی در رابطه با حمایت های دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه خوشبختانه خیلی حمایت کرده از طرح های ما و از این جهت راضی هستیم.

پیامنی تصریح کرد: در آینده نیز ثبت مقاله های علمی را پیگیری می کنیم و نشریه دانشگاه را چاپ خواهیم کرد.

پیام نور لرستان ۱۰۵ انجمن دانشجویی فعال دارد

یزدان سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور اظهار داشت: این جشنواره سوم و چهارم خرداد ماه در محل دانشگاه پیام نور لرستان در میدان تیر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره برای ارائه و نمایش فعالیت های انجمن های دانشجویی دانشگاه پیام نور برگزار شده است، تصریح کرد: دانشگاه پیام نور ۱۰۵ انجمن دانشجویی فعال دارد.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان لرستان با اشاره به اینکه این انجمن ها در سطوح مختلف استانی، ملی و بین المللی فعال هستند، گفت: بسیاری از انجمن های دانشجویی ما توانسته اند حائز رتبه های برتر در جشنواره های ملی و بین المللی شوند.

معرفی توانمندی های دانشجویان دانشگاه پیام نور در جشنواره حرکت

سهرابی با بیان اینکه در جشنواره حرکت ابتکارات، اختراعات و نوآوری های دانشجویان به نمایش گذاشته شده است، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره نمایش توانمندی های دانشجویان پیام نور به مسئولان است تا از این پس شاهد حمایت و کمک هرچه بیشتر مسئولان به این دانشجویان نخبه باشیم.

وی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره را حرکت به سوی محقق شدن جنبش نرم فزاری و تولید علم عنوان کرد و افزود: دانشجویان نخبه دانشگاه پیام نور در این جشنواره می توانند اطلاعات علمی خود را تبادل کنند و همین امر شکوفایی هرچه بیشتر تولید علم و دانش در استان و کشور را به دنبال دارد.

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان لرستان با اشاره به اینکه در جشنواره حرکت امسال شور، نشاط و پویایی جوانان دانشجو به خوبی نمایان است، اظهار داشت: این ظرفیت های عظیم فکر و خلاقیت نوید بخش آینده روشن دانشگاه پیام نور است.

معرفی ایده ها و طرح های دانشجویی به پارک های علم و فناوری و سرمایه گذاران

سهرابی با بیان اینکه سال گذشته در جشنواره حرکت ۱۰ دانشجو از دانشگاه پیام نور لرستان حائز رتبه های برتر شدند، تصریح کرد: آثار دو دانشجو نیز به مرحله ملی راه پیدا کردند.

وی با تاکید بر اینکه اگر خلاقیت ها و نوآوری های همین دانشجویان معرفی و تجاری سازی شود شاهد پیشرفت هرچه بیشتر استان خواهیم بود، افزود: دانشگاه پیام نور لرستان نیز در این راستا دانشجویان دارای فکر و ایده خود را به پارک علم و فناوری و سرمایه گذاران مختلف معرفی می کند تا مجال برای شکوفایی استعداد این دانشجویان فراهم شود.

دانشجویی که با اختراع خود کارآفرین شد

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور استان لرستان با اشاره به اینکه تنها در یک مورد دانشجوی دانشگاه پیام نور لرستان توانست با تجاری سازی ایده خود امروز کارآفرین شده و ۳۰۰ نفر را در سراسر کشور جذب کند، گفت: یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه پیام نور لرستان نیز توانست در یک جشنواره رتبه چهارم بین المللی رباتیک را کسب کند.

سهرابی با بیان اینکه رویکرد دانشگاه پیام نور نیز یک رویکرد حمایتی است، تصریح کرد: امروز خوشبختانه سرعت حرکت دانشگاه پیام نور چندین برابر سایر دانشگاه های استان است و توانسته است در تجاری سازی و معرفی طرح های دانشجویان نخبه پیشتاز باشد.