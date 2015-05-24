به گزارش خبرنگار مهر، نیلی احمدآبادی عصر امروز در حاشیه هفتمین همایش تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تغییر و کاهش ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه تهران گفت: ظرفیت های پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه کم شده و این موضوع شامل ظرفیت پذیرش رشته های علوم انسانی نیز می شود.

وی در خصوص حضور چهره های سیاسی در دانشگاه گفت: اگر کسی ستاره دار باشد نمی تواند در دانشگاه حضور داشته باشد. دانشگاه افرادی را که ممکن است برای دانشگاه مساله ایجاد کنند را راه نمی دهد چرا که ما به دنبال یک محیط آرام در دانشگاه هستیم و با توجه به این نکات در مورد حضور افراد تصمیم گیری می شود.

نیلی احمدآبادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه آیا رویکرد اعضا به شما مثبت است یا منفی، گفت: چیزی در مورد نظر اعضای شورا در خصوص ریاست خودم نمی دانم و برنامه ای از من در این خصوص خواسته نشده و تنها برخی از اعضای شورا با من شخصا صحبت هایی داشتند و تنها در مورد دانشگاه سوالاتی را مطرح کردند ولی برنامه از من درخواست نکردند.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث نظارتی را نیز در خصوص روسای پیشنهادی وزارت علوم برای دانشگاه ها دارد که یکی از مسئولان نظارتی شورا با من صحبت هایی کرده است.

سرپرست دانشگاه تهران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قصد تغییرات در معاونت های دانشگاه دارید یا خیر؟، توضیح داد: هر معاونی که دوره اش تمام شده باشد، تغییر می کند.