اولين شبيه ساز نيروگاه برق كشور به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، اين شبيه ساز به كاربران اين امكان را مي دهد قبل ازكاربا دستگاه ها وتجهيزات نيروگاهي‏، تجربه اي را با استفاده ازمحيط شبيه سازي شده به دست بياورند.

براساس اين گزارش، اين شبيه ساز تمام خصوصيات يك نيروگاه و مركزكنترل واقعي را دارد و كاربران با استفاده ازآن مي توانند تمام شرايطي را كه امكان دارد در يك نيروگاه پيش بيايد تجربه ومديريت نمايد.

به گزارش مهر،شبيه سازفوق از روي نيروگاه گازي شهيد مفتح همدان الگوبرداي شده ونرم افزارآن به كمك متخصصان ژاپني طراحي گرديده است.

با استفاده ازاين شبيه سازعلاوه بركسب مهارت هاي لازم براي كاركنان نيروگاه هاي كشور‏،امكان ضرروآسيب ناشي ازاشتباهات انساني به تجهيزات نيروگاهي به حداقل مي رسد.

همچنين اين نرم افزارشرايط را براي آزمايشات وتحقيقات مختلف درنيروگاه هاي كشوربا هزينه بسيارپايين فراهم مي كند.

به گزارش مهر، سميناري تحت عنوان نشست بهره برداري وسيمولاتوربرگزار و10 مقاله ازسوي متخصصين توانير ودانشگاه هاي معتبركشورارائه شد.