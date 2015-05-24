آمادگی واگذاری اموردولتی به خانه سینما/ خوشحالم وضع سینما خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه سوم خرداد ماه مراسم تودیع محمد مهدی عسگرپور رئیس هیئت مدیره دوره دوازدهم خانه سینما در محل این خانه برگزار شد.

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در این مراسم با اشاره به اینکه حتی قبل از ریاست سازمان سینمایی در حل مسئله تعطیلی خانه سینما تلاش می کرده است گفت: همیشه سعی کرده ام برای جامعه سینماگران و بخصوص خانه سینما موثر باشم و حتی قبل از انتخاب در سازمان سینمایی گاهی محمد مهدی عسگرپور را در جلساتی که با مدیران قبلی سینما داشت همراهی می کردم. خیلی اهل بازگشت به گذشته نیستم اما یادآوری برخی مسائل و بررسی و کنکاش عالمانه گذشته برای ما ضروری است. بسته شدن خانه سینما ارزش یک تحقیق جامع را دارد که چگونه عده ای از مسئولان وقت بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران را به این جمع بندی رساندند که خانه سینما را باید تعطیل کنند.

وی با اشاره به سیاستگذاری فرهنگی بیان کرد چنین اتفاقی باید بررسی شود آن زمان بر حسب شرایط همه به این جمع بندی رسیدند که خانه سینما باید تاسیس شود ما با رفتار و حرکات خود تاریخ یک ملت را می نویسیم و باید به خاطر داشته باشیم که آیندگان و تاریخ ما را رصد می کنند. به عنوان مثال در همین روز مردان مردی بودند که در حماسه خرمشهر تاریخ این کشور را ساختند. افرادی از همه اقشار مختلف جامعه در اقدامی که فکر نمی کردند تاریخ ساز باشد روز فتح خرمشهر و یک حماسه ملی را ساختند.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: حادثه خانه سینما و مجموعه اتفاقات آن بخصوص در دو هفته اول مدیریت من بسیار سخت بود که اگر مجالی باشد حتما آن را به نگارش در می آورم. البته این روزگار سخت تا همین انتخابات آخر خانه سینما همراه من بود چرا که عده ای فکر می کردند که این انتخابات صورت نمی گیرد و برای انجام نشدن آن تلاش می کردند.

وی با اشاره به اینکه همیشه دوست داشتم ۲ ساعت تمام با شما سینماگران حرف بزنم و امیدوارم مجالی پیدا کنم تا در دومین سالگرد حضور ما در حوزه سینما این اتفاق بیفتد توضیح داد: امیدوارم در چنین مراسمی هم ما خودمان را نقد کنیم و هم شما ما را نقد کنید. علاوه بر آن ببینیم سینمای ایران در گذشته چگونه بود و امروز در چه شرایطی قرار دارد. البته خوشحالم که امروز وضع سینمای ایران خوب است.

ایوبی تاکید کرد: خوشبختانه طی دو سال گذشته فروش سینما در گیشه بسیار خوب بود هر چند برخی از افراد در ابتدای سال با ذوق زدگی از فروش کم فیلم ها صحبت می کردند اما دیدیم که فروش سینمای ایران در نوروز حتی از سال گذشته هم بهتر و بیشتر شده است و خوشبختانه مردم با سینما آشتی کرده اند.

وی با اشاره به انتخاب سید رضا میرکریمی به عنوان مدیرعامل جدید خانه سینما تصریح کرد: میرکریمی یکی از چهره های دوست داشتنی در حوزه سینما است اما نباید فراموش کنیم که محمد مهدی عسگرپور و همکاران او در برابر مشکلات پیش روی خانه سینما ایستادند و برای حل آن پافشاری کردند.

رئیس سازمان سینمایی گفت: اگر جامعه سینمایی ما مدیران را حمایت کنند در آینده هیچ مشکلی نخواهیم داشت و سعی می کنیم همه مراسم ها بخصوص جشواره فیلم فجر را به خوبی برگزار کنیم. اگر جامعه سینمایی جشنواره فیلم فجر را جشنی برای خود بدانند آن وقت کاستی هایی که در برگزاری جشنواره وجود داد کمتر دیده می شود. ما به عنوان مدیران سینمایی قصد نداریم از طرف شما تصمیم بگیریم و ترجیح می دهیم که با شما و در کنار شما تصمیم بگیریم.

وی ادامه داد: درست است که خانه سینما در شرایط نسبتا مناسبی قرار دارد اما نباید فکر کنیم که حالا وقت تقسیم غنائم است و نباید انتظار داشته باشیم که میر کریمی و دوستانش در هیئت مدیره جدید خانه سینما باید همه مشکلات را برطرف کنند. مطمئنا با همدلی میان مدیریت و سینماگران کشور بسیاری از مشکلات حل می شود.

ایوبی گفت: چند روز پیش از آقای حیدری خلیلی خواسته بودم که همه مسئولیت هایی که می توان به خانه سینما ارجاع داد در یک لیست برای من آماده کند بعد از آماده شدن این لیست دیدم که تعداد این مسئولیت ها بسیار زیاد است و در صورت ارجاع آن به خانه سینما، من بیکار می شوم! اما از همین جا اعلام می کنم که ما آمادگی واگذاری امور دولتی به خانه سینما را داریم.

وی با اشاره به فعالیت های بخش خصوصی در حوزه سینما بیان کرد: بخش دولتی نزدیک به ۲۷ سال است که می خواهد فیلمخانه ملی را راه اندازی کند اما همچنان هیچ خبری از آن نیست. یک ساختمان در کنار ساختمان موزه سینما برای این کاردر نظر گرفته اند که اتفاق خاصی در آن رخ نداده است و من فکر می کنم که اگر آن را خراب کنیم و گل بکاریم بهتر است. در چنین شرایطی بخش خصوصی به سرعت دست به تولید و ساخت مجموعه های فرهنگی و هنری زده است که بازدهی خوبی نیز از نظر اقتصادی دارد.

رئیس سازمان سینمایی در پایان با اشاره به موفقیت فیلم سینمایی «ناهید» به کارگردانی آیدا پناهنده در جشنواره فیلم کن گفت: سال گذشته سینمای ایران با همه مشکلاتی که داشت ۲۲۲ جایزه بین المللی را کسب کرد و ۴۶ کرسی داوری در سطح بین المللی توسط سینماگران ما بدست آمد این نشان می دهد که سینمای ایران راه خود را پیدا کرده است و در آینده نزدیک هم شاهد روزهای خوبی در حوزه سینما خواهیم بود.