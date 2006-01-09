جليل رسولي و خطي از باغ ملكوت

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين نمايشگاه با 40اثرازتازه ترين آثارجليل رسولي با عنوان " باغ ملكوت " درنگارخانه آينه موسسه فرهنگي هنري صبا روز دوشنبه 25 دي ساعت 16افتتاح مي شود گفتني است درروزافتتاح اين نمايشگاه كتابهاي " يادگارعشق " ، "چهارفصل " ومرتع سبزازمجموعه آثاراين هنرمند به مشتاقان آثارايشان عرضه مي گردد .

بنا به اين گزارش به نقل ازروابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا، اين نمايشگاه ازتاريخ 25دي ماه تا 15 بهمن همه روزه به جزايام تعطيل ازساعت 10صبح الي 20براي بازديد عموم علاقمندان برگزارمي شود .