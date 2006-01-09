دولت 361 ميليون دلار براي خريد 22 فروند MD90 اختصاص داد

مدير روابط عمومي شركت هواپيمايي ايران اير تور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با تاييد گزارش روز گذشته خبرگزاري"مهر" در خصوص خريد هواپيماي MD90 از كشور چين گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي، شوراي اقتصاد، بانك مركزي، وزارت راه و ترابري، سازمان حفاظت و محيط زيست هماهنگي هاي لازم با اين شركت را براي خريد اين نوع هواپيما كرده اند.

منصور حكيم منش افزود: مذاكرات شركت هواپيمايي ايران اير تور با چيني ها براي خريد 22 فروند هواپيما ادامه دارد و در صورت اطمينان از تعميرات و تامين لوزام يدكي آن، اين كار عملياتي خواهد شد.

وي اظهارداشت: درمرحله اول 13 فروند هواپيماي MD90 از چيني ها كه در ناوگان هوايي چين فعال بوده اند، خريداري خواهد شد.

مدير روابط عمومي شركت هواپيمايي ايران اير تور همچنين از تقديم درخواست تمديد اعتبار 361 ميليون دلاري براي خريد 22 فروند هواپيما از كشور چين به وزارت راه و ترابري خبر داد و گفت: براي تمديد اين مجوز كه يك ساله بوده و جلوگيري از باطل شدن آن، اين درخواست به وزارت راه وترابري ارايه شده است.

خبرگزاري مهر ديروز گزارش داد: پس از آنكه كاردار ايران در چين از مذاكرات براي خريد هواپيما از اين كشور خبر داده بود،اكنون مشخص شده است كه ايران 13 فروند هواپيماي MD90 از كشور چين خريداري خواهد كرد.