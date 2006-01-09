دولت 361 ميليون دلار براي خريد 22 فروند MD90 اختصاص داد

مدير روابط عمومي شركت هواپيمايي ايران اير تور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با تاييد گزارش روز گذشته خبرگزاري"مهر" در خصوص خريد هواپيماي MD90 از كشور چين گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي، شوراي اقتصاد، بانك مركزي، وزارت راه و ترابري، سازمان حفاظت و محيط زيست هماهنگي هاي لازم با اين شركت را براي خريد اين نوع هواپيما كرده اند.
منصور حكيم منش افزود: مذاكرات شركت هواپيمايي ايران اير تور با چيني ها براي خريد 22 فروند هواپيما ادامه دارد و در صورت اطمينان از تعميرات و تامين لوزام يدكي آن، اين كار عملياتي خواهد شد.
وي اظهارداشت: درمرحله اول 13 فروند هواپيماي MD90 از چيني ها كه در ناوگان هوايي چين فعال بوده اند، خريداري خواهد شد.
مدير روابط عمومي شركت هواپيمايي ايران اير تور همچنين از تقديم درخواست تمديد اعتبار 361 ميليون دلاري براي خريد 22 فروند هواپيما از كشور چين به وزارت راه و ترابري خبر داد و گفت: براي تمديد اين مجوز كه يك ساله بوده و جلوگيري از باطل شدن آن، اين درخواست به وزارت راه وترابري ارايه شده است.
خبرگزاري مهر ديروز گزارش داد: پس از آنكه كاردار ايران در چين از مذاكرات براي خريد هواپيما از اين كشور خبر داده بود،اكنون مشخص شده است كه ايران 13 فروند هواپيماي MD90 از كشور چين خريداري خواهد كرد.
به گزارش مهر، هم اكنون نيز چندين فروند هواپيماي MD در ناوگان حمل و نقل هوايي ايران فعال است كه استيجاري مي باشد.
اين گزارش مي افزايد: هواپيماي MD90 محصول خط توليدي مشترك درحاشيه سواحل كاليفرنيا است . اين هواپيما، هواپيمايي با برد پروازي و بدنه متوسط بوده ومتعلق به هواپيماي جت دو موتوره ( موتورهواپيماي MD90 از دو موتورجت خانواده V2500 )است .
اولين پرواز MD90 در 22 فوريه 1993 به انجام رسيد. پس از دريافت گواهينامه هواپيمايي كشور امريكا در اواخر سال 1994، اولين محصول توليد و تحويل خطوط هوايي دلتا شد و در فوريه 1995 براي ارائه خدمات به مشتريان به پرواز درآمد و در آوريل 1995 به طور رسمي وارد عرصه حمل و نقل هوايي شد.
اين هواپيما داراي گنجايش 172 صندلي جهت مسافران و محفظه بار به گنجايش 37 متر مربع و ظرفيت حدود چهار تن بار را داراست.
به گزارش مهر، بخش ديگري از جزييات هواپيماهاي MD90 به اين شرح است: تعداد خدمه پرواز 7 نفر، ميانگين سرعت 812 كيلو متر، ماكزيمم گنجايش سوخت 104/22 ليتر، مصرف سوخت در هر ساعت 7/2 تن ، طول بال ها 107 متر، طول بدنه 152 متر، ارتفاع دم 29 متر و فاصله بين صندلي ها 80 سانتي متر است.
ازسري هواپيماهاي MD90 هم اكنون 118 فروند درخطوط هوايي چين، عربستان، آمريكا ، ژاپن ، اسكانديناوي و برخي كشورهاي ديگر فعال هستند.
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