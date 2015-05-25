آموزش مدیران کنترل کیفیت اولویت کاری استاندارد زنجان

بهگزارش خبرنگار مهر، داود کارگرزاده شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه توجه به آموزش مدیران کنترل کیفیت باعث ارتقای سطح کیفیت محصولات میشود، افزود: در این راستا آموزش مدیران کنترل کیفیت کارخانهها و صنایع در دستور کار قرار دارد و همه آنها سالانه حداقل ۲۰ ساعت آموزش میبینند.
وی اظهار داشت: اداره استاندارد علاوهبر آموزش و ترویج که بسیار به آن توجه دارد، نسبت به بررسی مشکلات در مراکز عرضه و توزیع کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند نظارت میکند و با متخلفان هم برخورد قانونی صورت میگیرد.
مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: دورههای آموزشی بهروز بوده و سقف آن ۴۰ تا ۵۰ ساعت است.
کارگرزاده تصریح کرد: مدیران کنترل کیفیت بعد از اینکه آموزش لازم را دیدند، با حضور در شرکتها، از ابتدای خط تولید تا انتها را بررسی کرده و کیفیت مواد اولیه را مورد نظارت و بازرسی قرار میدهند.
وی با بیان اینکه مواد اولیهای که مشمول استاندارد اجباری هستند مورد آنالیز قرار میگیرد، افزود: ما بعد از تولید هم نسبت به عرضه محصولات واحدهای تولیدی و شرکتها نظارت و بازرسی لازم را داریم.
مدیرکل استاندارد استان زنجان، با اشاره به اینکه نظارت و بازرسی از کالاها توسط اداره استاندارد نقش به سزایی در استانداردسازی کالاها دارد، افزود: این امر باعث می شود واحد تولیدی ملزم به تولید کالای استاندارد باشد.
کارگرزاده یادآور شد: سازمان استاندارد یک نهاد حاکمیتی است و در این راستا این سازمان نظارت و بازرسی از کالاها و اقلام را در دستور کار خود دارد.
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