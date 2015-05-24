  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ خرداد ۱۳۹۴، ۲۳:۲۰

جنگنده های سعودی برای اولین بار شهر ریما را بمباران کردند

جنگنده های سعودی برای اولین بار شهر ریما را بمباران کردند

نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان از زمان شروع حملات، برای اولین بار شهر ریما واقع در غرب صنعاء را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در این حملات ۵ شهروند یمنی به شهادت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند. نیروهای ائتلاف روز شنبه گذشته 3 پایگاه نظامی در صعنا را بمباران کردند و جنوب یمن نیز شاهد درگیری های زمینی میان نیروهای جنبش انصار الله و طرفداران منصور هادی رئیس جمهور فراری این کشور بود.
گفتنی است نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان از ۲۶ مارس گذشته حملات هوایی خود را علیه پایگاه های نیروهای مردمی و ارتش یمن شروع کرده اند.
با وجود این که عربستان رسما از پایان عملیات نظامی موسوم به «طوفان قاطع» خبر داده ولی حملات علیه مردم یمن همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2759556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها