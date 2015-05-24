جنگنده های سعودی برای اولین بار شهر ریما را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در این حملات ۵ شهروند یمنی به شهادت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند. نیروهای ائتلاف روز شنبه گذشته 3 پایگاه نظامی در صعنا را بمباران کردند و جنوب یمن نیز شاهد درگیری های زمینی میان نیروهای جنبش انصار الله و طرفداران منصور هادی رئیس جمهور فراری این کشور بود.
گفتنی است نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان از ۲۶ مارس گذشته حملات هوایی خود را علیه پایگاه های نیروهای مردمی و ارتش یمن شروع کرده اند.
با وجود این که عربستان رسما از پایان عملیات نظامی موسوم به «طوفان قاطع» خبر داده ولی حملات علیه مردم یمن همچنان ادامه دارد.
نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان از زمان شروع حملات، برای اولین بار شهر ریما واقع در غرب صنعاء را بمباران کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در این حملات ۵ شهروند یمنی به شهادت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند. نیروهای ائتلاف روز شنبه گذشته 3 پایگاه نظامی در صعنا را بمباران کردند و جنوب یمن نیز شاهد درگیری های زمینی میان نیروهای جنبش انصار الله و طرفداران منصور هادی رئیس جمهور فراری این کشور بود.
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