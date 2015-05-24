جنگنده های سعودی برای اولین بار شهر ریما را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در این حملات ۵ شهروند یمنی به شهادت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند. نیروهای ائتلاف روز شنبه گذشته 3 پایگاه نظامی در صعنا را بمباران کردند و جنوب یمن نیز شاهد درگیری های زمینی میان نیروهای جنبش انصار الله و طرفداران منصور هادی رئیس جمهور فراری این کشور بود.

گفتنی است نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان از ۲۶ مارس گذشته حملات هوایی خود را علیه پایگاه های نیروهای مردمی و ارتش یمن شروع کرده اند.

با وجود این که عربستان رسما از پایان عملیات نظامی موسوم به «طوفان قاطع» خبر داده ولی حملات علیه مردم یمن همچنان ادامه دارد.