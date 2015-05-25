تصادف در آزادراه زنجان- قزوین سه کشته و زخمی بر جای گذاشت

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ساعت ۲۲ شامگاه یکشنبه در آزادراره زنجان -قزوین لاین جنوبی ۱۰۵ برخورد یک دستگاه خودرو نیسان با یک دستگاه کامیون کشنده وولو باعث فوت دو نفر و زخمی شدن یکی از سرنشینان شد.

وی اظهار داشت: در این تصادف راننده نیسان و راننده کامیون در سر صحنه فوت کردند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، علت اصلی وقوع این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و گفت: متاسفانه رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند و با این کار، نه تنها به خود ضربه می‌زنند بلکه دیگران را شریک تاوان اشتباه خود می‌کنند.

سرهنگ شیرمحمدی، با بیان اینکه از آغاز سال‌جاری تاکنون دومین عامل تصادفات در محورهای مواصلاتی استان زنجان تخطی از سرعت مطمئنه بوده است، افزود: رانندگان فکر می‌کنند در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها می‌توانند با سرعت غیرمجاز رانندگی کنند ولی این اشتباه محض است.