قرار گرفتن در معرض نور به بر طرف شدن غم كمك مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، در طول روز و با ديدن نور ترشح هورمون ملاتونين كاهش مي يابد و به توليد انرژي و داشتن احساس بهتر در افراد كمك مي كند . در صورتي كه اين هورمون در شبها بيشتر توليد شده و دوام آن نيز بيشتر است و موجب تضعيف شادابي به ويژه در افراد افسرده مي شود.

بر اساس يك باور غلط ، برخي افراد تصور مي كنند كه وقتي ناراحت يا غمگين هستند بايد به جايي تاريك بروند تا با خود خلوت كنند و حالشان بهتر شود. در صورتي كه امروزه بررسيها نشان مي دهند كه تاريكي به دوام احساس غم كمك مي كند .

به گزارش "مهر"، به تازگي در ميان مباحث روانشناسي بحث " نور درماني" نيز بسيار مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است .

بسياري از بيماران روحي با قرار گرفتن روزانه 30 تا 45 دقيقه در معرض نور طبيعي خورشيد يا نورهاي مصنوعي شبيه به آن، وضعيت بهتري پيدا كرده اند .

بر پايه يك فرضيه ، از آنجايي كه در فصول بهار و تابستان روزها بلندتر است و افراد بيشتر در معرض نور خورشيد قرار مي گيرند احساس غمگيني و افسردگي نيز كمتر است . اما با شروع فصل پاييز و زمستان و كوتاه تر شدن روزها، افسردگي بسياري افراد نيز تشديد مي شود.

بررسي كارشناسان نيز مشخص كرد، در مناطق قطبي افسردگي به مراتب بيشتر از كشورهاي استوايي و داراي آفتاب تابان است.