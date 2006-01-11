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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۰۷

/آگاهي/

قرار گرفتن در معرض نور به بر طرف شدن غم كمك مي كند

قرار گرفتن در معرض نور به بر طرف شدن غم كمك مي كند

افراد در روزهاي ابري بيشتر احساس دلتنگي و ناراحتي مي كنند و علت آن نيز تاثير مثبت نور بر سيستم روحي و عصبي انسان است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، در طول روز و با ديدن نور ترشح هورمون ملاتونين كاهش مي يابد و به توليد انرژي و داشتن احساس بهتر در افراد كمك مي كند . در صورتي كه اين هورمون در شبها بيشتر توليد شده و دوام آن نيز بيشتر است و موجب تضعيف شادابي به ويژه در افراد افسرده مي شود.

 

بر اساس يك باور غلط ، برخي افراد تصور مي كنند كه وقتي ناراحت يا غمگين هستند بايد به جايي تاريك بروند تا با خود خلوت كنند و حالشان بهتر شود. در صورتي كه امروزه بررسيها نشان مي دهند كه تاريكي به دوام احساس غم كمك مي كند .

 

به گزارش "مهر"، به تازگي در ميان مباحث روانشناسي بحث " نور درماني" نيز بسيار مورد توجه كارشناسان قرار گرفته است .

 

بسياري از بيماران روحي با قرار گرفتن روزانه 30 تا 45 دقيقه در معرض نور طبيعي خورشيد يا نورهاي مصنوعي شبيه به آن، وضعيت بهتري پيدا كرده اند .

 

بر پايه يك فرضيه ، از آنجايي كه در فصول بهار و تابستان روزها بلندتر است و افراد بيشتر در معرض نور خورشيد قرار مي گيرند احساس غمگيني و افسردگي نيز كمتر است . اما با شروع فصل پاييز و زمستان و كوتاه تر شدن روزها، افسردگي بسياري افراد نيز تشديد مي شود.

 

بررسي كارشناسان نيز مشخص كرد، در مناطق قطبي افسردگي به مراتب بيشتر از كشورهاي استوايي و داراي آفتاب تابان است.

کد مطلب 275956

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