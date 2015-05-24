آمریکاشریک داعش است/ایران دراوج امنیت/نیازبه نفت وخاک عراق نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سلیمانی عصر یکشنبه در گردهمایی بزرگ جانبازان و رزمندگان استان کرمان با اشاره به جنایات داعش در عراق اظهار داشت: چطور ممکن است که آمریکا به بهانه حمایت از ملت عراق در چند کیلومتری رمادی باشد و کشتارها و جنایات در این کشور رخ دهد؛ اما هیچ اقدامی از طرف آنها رخ ندهد؟ آیا این مسئله معنایی جز شریک بودن در توطئه دارد؟

وی با بیان اینکه «اوباما تاکنون هیچ غلطی برای مقابله با داعش انجام نداده است» افزود: این رفتار آمریکا جز این است که نشان می دهد که هیچ اراده ای برای مقابله با داعش وجود ندارد؟

سردار سلیمانی تصریح کرد: داعش طاعون و بلای بزرگ جهانی است و ما باید در برابر اعمال وحشیانه داعشی ها که با سر دادن فریاد «الله اکبر» سر می برند ایستادگی می کنیم.

سردار سلیمانی تصریح کرد: اگر امروز این طاعون در کشورهای همسایه سربلند کرده است باید مرزهای خود را قرنطینه کرده و به کشورهای مبتلا نیز کمک کنیم که از این آفت خلاص شوند تا به کشور ما سرایت نکند.

ایران تنها کشور مقابله کننده با داعش

سردار سلیمانی این اقدامات را توطئه ای خطرناک برای جهان اسلام دانست و افزود: در واقع منافع ملی به معنای حفظ یک ملت از جنایات و کشتار وحشیانه است.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که به مقابله با پدیده خطرناک داعش پرداخته است، افزود: وظیفه انسانی ما اجازه نمی دهد که یک ملت را زیر بار چنین ظلم و جنایتی ببینیم و در کنار این مسئله منافع ملی و مسائل دینی نیز حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه ما به دنبال سودجویی در عراق نیستیم، بیان داشت: ایران هیچ گونه نیازی به خاک و نفت عراق ندارد.

سردار سلیمانی مقابله با داعش را عین عمل به منافع ملی دانست و ابراز داشت: در واقع منافع ملی به معنای مصونیت بخشی به ملت است.

دشمنان معترف به پیروزی ایران در تمامی صحنه های نبرد هستند

وی در ادامه عملیات بیت المقدس را از جمله استثنایی ترین صحنه های هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: از این روز به عنوان یک روز ملی در بین رزمندگان یاد می شود.

سردار سلیمانی با اشاره به اینکه عملیات بیت المقدس در واقع محور اصلی پیروزی ایران به شمار می رود، افزود: استاندار کرمان یکی از فرماندهان عملیات بیت المقدس بود.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به توطئه های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت: دشمنان طی ۳۶ سال از طرق مختلف سعی در ضربه زدن به نظام داشتند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان و توطئه سازان معترف به پیروزی ایران در تمامی صحنه های نبرد هستند، گفت: بدخواهان و دشمنان نظام اعتراف کرده اند که ایران اسلامی از همه بحران ها سربلند و پیروز بیرون آمده است.

سردار سلیمانی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس، ابراز داشت: تاکنون جنگ تمام عیار از طرق مختلف علیه ایران در جریان بوده که در همه این صحنه ها ایران پیروز بوده است.

وی نظام و ملت ایران را صلح جوترین و مصلح ترین کشور دنیا دانست و افزود: ایران اسلامی برای هیچ جایی مزاحمتی ایجاد نکرده و ماجراجویی انجام نداده است.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به اینکه مشاهده نمی شود که دنیا تاب تحمل نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، گفت: تفاوتی واضح و اساسی بین آن چیزی که یک ملت به عنوان عزت انتخاب می کند و از بین بردن عزت یک ملت وجود دارد. همچنین تصمیم گیری و تسلیم کردن اراده یک ملت نمی تواند به یک معنا باشد.

کمرنگ کردن مذهب در جامعه بزرگترین خیانت به مردم است

وی با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات هشت سال دفاع مقدس ابراز داشت: باید عواملی که باعث پیروزی ما در جنگ شد را مدنظر قرار دهیم.

سردار سلیمانی مذهب را یکی از عوامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران دانست و ادامه داد: در واقع مذهب به معنای محوریت دین، توجه به معنویت و حاکمیت معنویت در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه مذهب به معنای نادیده گرفتن دیگران و طایفه گری نیست، افزود: مذهب در شکل گیری پروژه ها بسیار تاثیرگذار است؛ عدم وجود مذهب در یک جامعه باعث می شود که آن جامعه متلاشی و نابود شود.

سردار سلیمانی مذهب و دین را در وحدت ملی تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: مذهب سبب می شود که انسان بتواند موقعیت های سخت و دشوار را تحمل کرده و برای برون رفت از آن موقعیت، چاره اندیشی کند.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با اشاره به اینکه در زمان جنگ هیچ پسوند یا پیشوند بعد از اسامی نبود رزمندگان یکدیگر را با لفظ برادر خطاب می کردند، گفت: در آن زمان سلسله مراتبی وجود نداشت و همه با یکدیگر برادر بودند.

سردار سلیمانی با اشاره به اینکه در زمان جنگ صمیمت بین رزمندگان موج می زد، گفت: لباسی که امروز به تن من است در آن زمان که جوانی ۲۱ ساله بودم نیز بر تن من بود.

وی مذهب را دلیل انسجام و وحدت مردم دانست و افزود: همین عامل سبب شد که جوانی ۲۱ ساله بتواند بر مردم تاثیرگذار باشد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با بیان اینکه مذهب عاملی بود که رزمندگان و ملت ایران را از مادیات جدا کرد، بیان کرد: این عامل سبب شد که مردم با وحدت در برابر دشمنان ایستادگی کرده و در این جنگ نابرابر پیروز شوند.

سردار سلیمانی با اشاره به لزوم تقویت مذهب در جامعه تصریح کرد: کمرنگ کردن مذهب در جامعه بزرگترین خیانت به مردم است چراکه مذهب رمز ایثار و فداکاری، تقویت وحدت و پذیرش و تحمل سختی هاست.

فقدان رهبر اثرات مخرب زیادی برای جامعه به همراه دارد

وی با اشاره به نقش بارز و تعیین کننده رهبر کبیر انقلاب (ره) در پیروزهای نظام، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرموده اند «این انقلاب بی‌نام خمینی در هیچ کجا شناخته شده نیست».

سردار سلیمانی رهبر معظم انقلاب را نعمتی بزرگ برای ملت ایران دانست و ادامه داد: فقدان رهبری اثرات مخربی زیادی را به همراه دارد و ما اکنون در کنار نهری عظیم و خنک نشسته ایم و نمی دانیم که جامعه ای که رهبر نداشته باشد در معرض چه آسیب ها و خطراتی قرار می گیرد.

وی با اشاره به وضعیت نابسامان کشورهای منطقه ابراز داشت: ایران اسلامی به برکت وجود مقام معظم رهبری از امنیت و آرامش برخوردار است.

سردار سلیمانی تصریح کرد: امروز ایران در دریایی طوفانی و پرتلاطم در اوج امنیت و آرامش است که این شرایط را مدیون حضور مقام معظم رهبری هستیم.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تقوا را از ویژگی های بارز مقام عظمای ولایت دانست و افزود: مقام معظم رهبری باتقواترین، اخلاق مدارترین و باخلوص ترین شخصیت عصر حاضر در دنیاست.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگی های مقام معظم رهبری حکمت است که این ویژگی برخواسته از تقواست. حکمت لازمه تشخیص درست برای عبور از بحران هاست.

سردار سلیمانی رهبری را به مانند ناخدای کشتی دانست و تصریح کرد: بسیاری از فرمایشات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری مانند غیب است و این امر نشان دهنده تقوای این بزرگواران است که باعث شده دارای چنین حکمتی شوند.

وی همچنین ابراز داشت: همچنین حکمت باعث می شود که علت ها به خوبی تشخیص داده شده و راه حل مناسب برای اداره آنها ارائه شود.

رفتار حکیمانه رهبر انقلاب در بحران ها

سردار سلیمانی با اشاره به رفتار حکیمانه مقام معظم رهبری در بحران های مختلف ابراز داشت: در برهه هایی که احساسات موافق و مخالف وجود داشته است رهبر معظم انقلاب براساس حکمت رفتار کردند و احساسات موجود با حکمت ایشان کنترل شد نه سرکوب.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران عامل سوم در موفقیت نظام را تطبیق بین تحقق هدف و عوامل تحقق هدف و هدف دانست و افزود: شاید در ابتدا تشخیص هدف کاری آسان به نظر برسد اما تحقق آن آسان نیست چرا که این امر مستلزم تلاش و فداکاری است در صورتیکه تشخیص هدف به صورت فکری و مجازی صورت گرفته است.

وی با اشاره به لزوم تطبیق عوامل پیگیری‌کننده هدف و هدف تصریح کرد: امام راحل(ره) در دوران هشت سال دفاع مقدس دست به انتخابی زدند که جسارت می خواست.

سردار سلیمانی گفت: رهبر کبیر انقلاب(ره) در آن دوران نسلی را انتخاب کردند که ریسک داشت اما ایشان به نسل جوان ما اعتماد کردند و این مردان جوان سرنوشت سازترین حادثه انقلاب را رقم زدند.