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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱:۲۰

یونیسف:

۴۰۰ کودک یمنی از آغاز حملات عربستان کشته و مجروح شده اند

۴۰۰ کودک یمنی از آغاز حملات عربستان کشته و مجروح شده اند

صندوق بین المللی حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که از آغاز حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان به یمن، ۱۳۵ کودک در این کشور کشته و ۲۶۰ کودک دیگر نیز مجروح شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی اسپاتنیک، یونیسف در بیانیه ای اعلام کرد: از ماه مارس و با آغاز درگیری ها در یمن، تعداد ۱۳۵ کودک کشته و ۲۶۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند. آنتونی لیک مدیر اجرایی یونیسف در این رابطه گفت: یک سوم از کودکان کشته شده در شهر عدن بوده اند که خشونت ها طی روزهای اخیر در آن بار دیگر شدید شده است.

وی از طرفین درگیر در یمن خواست تا از کودکان در برابر خشونت ها همان گونه که در قانون بین المللی بشردوستان بر آن تصریح شده است، حفاظت کنند. مدیر اجرایی یونیسف همچنین خواستار توقف خشونت ها در یمن شد و افزود که باید بار دیگر برای انتقال لوازم ضروری، غذا و دارو در این کشور آتش بس بشردوستانه اعلام شود.

این در حالی است که ائتلاف تحت رهبری عربستان هفته گذشته و پس از یک آتش بس ۵ روزه بار دیگر حملات هوایی خود را علیه مواضع انصارالله که کنترل یمن را در دست دارند و مردم این کشور آغاز کرده است.

گفتنی است شهریور ماه سال گذشته نیروهای انصار الله دولت عبد ربه منصورهادی رئیس جمهوری یمن را ساقط کردند اما عربستان سعودی از فروردین ماه سال جاری و در حمایت از وی ملت یمن را آماج حملات هوایی قرار داده است.

کد مطلب 2759585

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