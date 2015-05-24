ادعای فرانس 24 در مورد پذیرش غیررسمی تقسیم سوریه از سوی دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانس 24 در گزارش خود مدعی شد که دولت سوریه قصد دارد با تمرکزدفاعی خود را بر روی مناطق استراتژیک و مهم قرار داده و سایر مناطق را در اختیار شورشیان و نیروهای معارض قرار دهد.

این شبکه خبری عقب نشینی نیروهای دولتی از شهر تاریخی پالمیرا (تدمر) در هفته گذشته را شاهدی بر این ادعای خود عنوان کرد و از قول واده عبدو ربه مدیر روزنامه الوطن سوریه نوشت: این مساله کاملا قابل درک است که ارتش سوریه برای حفاظت از شهرهای بزرگ و مناطقی که جمعیت بیشتری در آن ساکن هستند، دست به عقب نشینی بزند.

وی با بیان اینکه داعش و جبهه النصره هریک بدنبال تشکیل یک حکومت تندرو در سوریه هستند، افزود که کشورهای غربی باید فکر کنند که آیا تشکیل دو دولت تروریستی در سوریه از سوی این دو گروه در جهت منافع آنهاست یا نه؟ بر این اساس در حال حاضر 10 تا 15 درصد از خاک سوریه در اختیار داعش، 20 تا 25 درصد در اختیار جبهه النصره و 10 درصد در اختیار کردهاست.

در همین رابطه فابریس بالانشه کارشناس مسائل سوریه در فرانسه می گوید دولت بشار اسد به سمت پذیرش غیررسمی تقسیم کشور رفته و قصد دارد با تمرکز دفاع از پایتخت و شهرهای بزرگ، موقعیت خود را حفظ کند.

وی افزود: افراد نزدیک به دولت بشار اسد سخن از عقب نشینی نیروهای ارتش به قسمت های «سوریه مفید» می زنند. این شبکه خبری خط قرمز دولت بشار اسد را حفظ بزرگراه های دمشق-بیروت و دمشق-حمص عنوان کرده و افزوده است دولت سوریه می خواهد مناطقی مانند لاذقیه و طرطوس را در کنترل خود داشته باشد.