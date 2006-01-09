طرح ملي شناسايي ذخاير توارثي پسته در 7 استان كشور اجرا مي شود

امان الله جوان شاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به وجود ذخاير غني توارثي پسته در كشور افزود: ايران غني ترين كشور دنيا در زمينه ذخاير توارثي پسته است .

وي در مورد اجراي طرح ملي ذخاير توارثي پسته كشور گفت: محققين موسسه تحقيقات پسته كشور با همكاري ايستگاههاي تابعه و مراكز تحقيقاتي استانها اقدام به اجراي طرح ملي بررسي ، شناسايي ، حفاظت ، احياء و ارزيابي ذخاير توارثي پسته كشور به منظور شناسايي ارقام و فنوتيپهاي محلي و منحصر بفرد كردند .

جوان شاه تصريح كرد: طرح ملي ذخاير ثوارثي پسته كشور در استانهاي كرمان ، يزد ، سيستان و بلوچستان ، خراسان ، قزوين ، فارس ؛ آذربايجان شرقي اجرا شده است .

وي تاكيد كرد: مطابق طرح مذكور تعداد ارقام محلي و فنوتيپ هاي جديد شناسايي شده در استان كرمان 80 ، استان اصفهان 30 ، استان قزوين 7 ، استان خراسان پنج ، استان آذربايجان شرقي 10 و استان فارس سه و استان يزد 20 رقم بوده است .

رييس موسسه تحقيقات پسته كشور تشخيص و معرفي پتانسيل هاي موجود را تحول بزرگي را در صنعت پسته كشور بوجود دانست و گفت: اين امر ظرفيت سازي و استفاده بهينه از منابع غني پسته در كشور را ضروري كرده است .