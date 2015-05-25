الرمادی طی چند روز آینده بازپس گرفته خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، روز گذشته اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا مدعی شد که شمار نیروهای عراقی در شهر الرمادی چندین برابر نیروهای داعش بوده ولی آنها فاقد عزم جدی برای مقابله با تروریست های عضو این گروه بوده اند و به همین دلیل الرمادی سقوط کرده است.

در واکنش به این اظهارات حیدر العبادی نخست وزیر عراق تاکید کرد که اطلاعات نادرستی به اشتون کارتر درباره عراق داده می شود و شهر الرمادی ظرف روزهای آینده آزاد خواهد شد. بر این اساس دولت عراق برای ممانعت از پیشروی داعش با استقرار حشد الشعبی، کمیته های مردمی در نزدیکی منطقه حضور داعش موافقت کرده است.

پیشتر حکیم الزمیلی رئیس کمیسیون دفاعی و امنیتی عراق گفته بود که فرماندهان نظامی آمریکا قصد دارند تقصیر سقوط الرمادی را به گردن دیگران بیاندازد. وی اظهار داشت: مقصر اصلی سقوط الرمادی دولت آمریکاست که تجهیزات خوب، سلاح و حمایت های هوایی مناسب را برای سربازان ما نداشت.