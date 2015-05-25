کوموروفسکی شکست خود در انتخابات لهستان را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «برونیسلاو کوموروفسکی» پذیرفت که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لهستان از «آندری دودا» نامزد حزب اپوزیسیون راست گرا شکست خورده است. این در حالی است که نتایج اولیه شمارش آرا انتخابات روز گذشته حاکی از کسب بیش از 50 درصد آرا توسط دودا است.

دودا که در این انتخابات از سوی حزب قانون و عدالت متعلق به «یاروسلاو کاچینسکی» نخست زیر سابق لهستان نامزد شده، توانسته بود در دور نخست انتخابات نیز از کوموروفسکی پیشی بگیرد اما دو طرف به دلیل کسب نکردن اکثریت آرا به دور دوم راه یافتند.