براي اداره امور به مدل نياز داريم// مديريت كشور را جزء مهم سرمايه اجتماعي كشور مي دانم// بر اساس قانون اساسي همه‌ امور بايد با راي مردم باشد// مجمع استانداران رنگ و بوي سياسي نگيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيد محمد خاتمي در جمع اعضاي هيات رييسه مجمع استانداران با تاكيد بر اينكه من هميشه دغدغه مديريت كشور را داشته ام و مديريت كشور را جزء مهم سرمايه اجتماعي كشورمي دانم، اظهار داشت: امروز در دنيا مساله اي به عنوان سرمايه اجتماعي اهميت ويژه اي پيدا كرده و محور و مدار آن نيروي انساني است.

وي افزود: من در دولت آقاي مهندس موسوي طرحي ارايه كردم كه مديران ارشد نظام بعد از فراغت از كار در يك تشكيلات قانوني به عنوان مشاوران عالي نظام فعاليت كنند، در دنيا هم همينطور است.



خاتمي اظهار داشت: رهبرمعظم انقلاب نيز اهتمام ويژه اي به مديران داشته و دارند و من براي استانداران جايگاه ويژه قائل هستم. استانداران حلقه هاي واسط محكم يك نظام منسجم اجتماعي هستند. رييس جمهور منطقه هستند و نقطه اتصال بين دولت و نظام با مردم اند و به دليل اين ارتباطي كه با مردم دارند در عين كلان نگري واقع بين هستند.

وي با بيان اينكه تجارب استانداران اگر يك جا جمع شود بسيار خوب است، گفت: من به دنبال توسعه اختيارات استانداران بودم و معتقد بودم كه كشور را به ده منطقه تقسيم كنيم و براي هرمنطقه يك وزير داشته باشيم كه در دولت هم شركت كنند و هر منطقه چند استان را شامل بشود.

رئيس جمهور سابق كشورمان با بيان اينكه از همان ابتدا از تشكيل مجمع استانداران استقبال كردم و معتقدم همه تجربه ها در اين جمع شده و خط سياسي خاصي هم نيست، گفت: وجه مشترك همه استانداران اين است كه هم تجربه دارند و هم تخصص و هم مي خواهند به كشور و مردم خدمت كنند.

وي افزود: مساله ديگري كه بايد اشاره كرد، مساله مشاركت مردم است، يك وقت تعارف مي كنيم و مي گوييم مشاركت و يك وقت هم به لحاظ ارزشهاي ديني و به لحاظ ضرورت زماني نياز به مشاركت داريم.

امروز ديگر نمي شود حكومتي باشد كه فقط فرمان صادر كند، ما نقش مردم را پذيرفته ايم.

خاتمي تصريح كرد: در قانون اساسي همه امور بايد با راي مردم باشد حتي رهبري هم به نحوي منتخب مردم است و اين مساله اسلاميت و جمهوريت چرا بايد در برابر هم باشند. وقتي پذيرفته ايم كه بايد مشاركت باشد. نبايد مشاركت را فقط در راي دادن خلاصه كنيم.

وي با تاكيد بر اينكه مشاركت مردم يك اصل است، اجراي قانون شوراها را يك نمونه ممتاز مشاركت مردمي عنوان كرد و گفت: بعضي ها نمي خواستند و مي گفتند سري كه درد نمي كند چرا دستمال ببنديم؟ اما اين مساله اجرا شد و امروز من خوشحالم كه شوراها موفق بوده اند.

خاتمي گفت: سروكار داشتن توده وار با مردم مشاركت نيست، براي مشاركت بايد سازماندهي كرد و جايي كه مي تواند براي مشاركت سازوكار پيدا كند از جمله همين مجمع استانداران است.

وي ادامه داد: اين مجمع در عين ارتباط با نظام به تقويت، اصلاح و نقد آن هم مي پردازد، نه از موضع يك حزب بلكه از موضع مديران و بايد برود به سوي تدوين يك مدل.

تاكنون در همه دوره ها شعار هاي قشنگي داده شد و مي شود اما مدل نداريم. شعار كه مدل نيست. اگر بتوانيم تجربه و علم را در اين مجمع وجود دارد بكار بگيريم مي توانيم مدل بسازيم.

خاتمي اظهار داشت: امروز اگر من به خارج مي روم و از اسلامي مي گويم كه مردم در آن نقش دارند، بايد پشتوانه اش يك مدل باشد و در امور كشور خود عرضه مدل سبب استقبال مردم مي شود.

رئيس جمهوري سابق ايران در پايان ابراز اميدواري كرد مجمع استانداران منشاء خير و بركت باشد و دولت و نظام هم بايد به ان كمك كنند، البته وقتي كمك مي كنند به اين معني نيست كه ابزار دولت باشد. اين مجمع رنگ و بوي سياسي هم ندارد و مي تواند در همه عرصه ها توليد فكر كند و فعال باشد.

بنا بر اين گزارش در ابتداي اين ديدار كه در راستاي برنامه هاي هيات رييسه مجمع استانداران مبني بر ملاقات و گفتگو با مسوولان فعلي و سابق كشور از جمله مسوولان قواي سه گانه و وزراي كشور قبلي و فعلي صورت مي گيرد، ابتداعلي اكبر رحماني رييس مجمع گزارشي از سابقه، روند شكل گيري ، اركان و اهداف مجمع ارايه كرد و در ادامه آقايان رسولي و تولايي نيز نكاتي را در خصوص توانمندي هاي مديريتي، علمي، تخصصي و تجارب اعضاء مجمع مطرح كردند.