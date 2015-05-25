زمینه تبادل گردشگر بین ایلام و استان بابل عراق فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید اظهار داشت: استان ایلام با توجه به ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق از ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی برای توسعه روابط با استان های هم مرز خود در این کشور در بخش های مختلف از جمله گردشگری برخوردار است.

وی ادامه داد: خوشبختانه مردم عراق علاقه مند سفر به ایلام و بازدید از جاذبه های طبیعی بکر و منحصر به فرد این استان هستند.

استاندار ایلام گفت: در این زمینه مقدمات انعقاد تفاهم نامه تبادل گردشگر بین ایلام و استان بابل عراق فراهم شده است و در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

مروارید افزود: با انعقاد این تفاهم نامه آژانس های مسافرتی دو طرف در زمینه برگزاری تورهای گردشگری بین دو استان ایلام و بابل عراق فعال می شوند.

وی با بیان اینکه مردم استان بابل عراق از وضعیت مالی خوبی برخوردار بوده و به گردشگری علاقه مند هستند، ادامه داد: در صورت نهایی شدن توافق های انجام شده، هفته ای ۵۰۰ گردشگر از این استان در قالب تور وارد ایلام می شوند.

دولت توجه ویژه ای به ایجاد زیر ساخت های صنعتی و اقتصادی کشور دارد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری ایلام گفت: دولت توجه ویژه ای به ایجاد زیر ساخت های صنعتی و بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور دارد.

حیدر نعمتی اظهار کرد: ایجاد اشتغال پایدار و ترغیب سرمایه گذاران در استان نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب در شهرک ها و نواحی صنعتی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به این امر دارد و اعتبارهای مناسبی در دو سال گذشته در این بخش ها به استان ایلام اختصاص داده است.

نعمتی افزود: اکنون شهرک ها و نواحی صنعتی که در شرف تعطیلی بودند با نگاه ویژه دولت یازدهم در حال احیا شدن هستند و هر روز شاهد حضور سرمایه گذاران جدیدی در بخش های مختلف برای سرمایه گذاری در استان هستیم.

وی گفت: با پیگیری های مکرر تیم اقتصادی استان، اکنون طرح های مختلفی در بخش نفت و گاز، کشاورزی، صنعت، فولاد، کاشی و سرامیک، سیمان، آرد، مواد معدنی در دست اقدام است.

وی تاکید کرد: همچنین چندین سرمایه گذار برای اجرای طرح های خود در بخش گردشگری استان ابراز تمایل کرده اند و از مکان های مختلف برای اجرای این طرح ها بازدید به عمل آورده اند.

نعمتی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح ها مردم استان ایلام از نتایج مطلوب آنها که اشتغال، تولید و بهبود وضعیت اقتصادی است، بهره مند شوند.