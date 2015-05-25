به‌گزارش خبرنگار مهر، ناصر فیض شامگاه یکشنبه در حاشیه برگزاری آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی دانشجویی تلخند در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش طنز در جامعه، افزود: طنز به صراحت ناهنجاری‌ها را بیان می‌کند و نباید از آن غافل شد.

وی افزود: طنز اعتراض هنرمندانه است و در ضرب‌المثل‌های فارسی نیز از آن استفاده شده است.

فیض اظهار کرد: آثار شعرای کشور ما سرشار از طنز بوده و در دهه‌های اخیر به آن توجه بیشتری شده است.

وی با بیان اینکه طنز مختص یک قسمت از کشور نیست و در همه جا طرفدار دارد، افزود: این موضوع را از استقبالی که از فراخوان جشنواره ملی تلخند شد، می‌توان دریافت.

فیض با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی دانشجویی تلخند به میزبانی جهاد دانشگاهی زنجان، اظهار کرد: آثار این جشنواره در نظم و نثر تنوع زیادی داشت که این امر نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان به متون نظم و نثر گذشته توجه داشتند.

وی بیان کرد: زمانی که تضارب افکار در جامعه زیاد باشد، طنز حضور بیشتری دارد و حتی در قالب‌های نوین شعری و فرانو شاعرانی حضور دارند که در دنیا حرفی برای گفتن دارند.

فیض یادآور شد: خوشبختانه در سال‌های اخیر، ارگان‌های بسیاری از طنز حمایت می‌کنند، در حالی که در دو دهه قبل چنین فرصتی نبود و افراد اشعار طنز خود را به‌صورت پنهانی برای یکدیگر می‌خواندند و هیچ‌گاه جشنواره‌ای مختص طنز نداشتیم و اگر بود در کنار سایر جشنواره‌ها برگزار می‌شد.

وی با بیان اینکه شعر طنز هواداران بسیاری دارد و سازمان فرهنگی شهرداری و حوزه هنری از طنزپردازان حمایت می‌کنند، اظهار کرد: در حدود ۱۲ شهر، دفتر طنز وجود دارد که طنزپردازان استان‌های مربوطه به آن‌ها مراجعه می‌کنند.