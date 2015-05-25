همایش منتظران نور شهرستان اسلامشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه ابوالفضل نصرت آبادی در همایش منتظران نور و به مناسبت جشن اعیاد شعبانیه با اشاره به اینکه خرداد ماه عجیبی است، اظهار داشت: دوم و بیست و چهارم خردادماه سمبل حماسه های ملت ایران و سوم و پانزدهم خرداد ماه نماد مبارزه با بیگانگان و استکبار است، چهاردهم این ماه نیز رجعت امام راحل است که پیوسته تاکید داشتند نگذارید این انقلاب به دست نااهلان بیافتد و بر خدمت صادقانه و وحدت کلمه اصرار می ورزیدند.

وی امام حسین(ع) را بزرگترین اصلاح طلب تاریخ عنوان کرد و افزود: ظلم ستیزی، اصلاح ساختارها، معرفت بخشی و اصلاح عمل و روابط اجتماعی از ویژگی های مهم قیام امام حسین(ع) است و خداوند در قرآن کریم می فرمایند تا زمانی که در جامعه صلح طلبان وجود داشته باشند آن ملت رو به سقوط نمی رود به همین خاطر اگر اصلاح طلبی و انتقاد پذیری رایج نباشد فساد و تباهی به ارکان نظام نفوذ و آن جامعه از هم می پاشد.

نصرت آبادی انحصارطلبی را از ویژگی های برخی افراد دانست و گفت: سرپوش گذاشتن بر خطاهای دولت قبل و عدم تحمل نقد توسط برخی نشان از تاریک اندیشی و بدگمانی دارد و در حال حاضر شاهد هستیم برخی نمی توانند موفقیت های دولت تدبیر و امید را در عرصه جهانی و داخلی ببینند.

وی گفت: ریاست جمهوری بارها تاکید کرده اند که باید فضای نقد عملکرد باز باشد ولی متاسفانه برخی با شایعه پراکنی و تهمت زنی به دنبال اهداف خود هستند و منافع ملی برای آن ها اهمیت ندارد.

وی تقویت و اصلاح نظام اسلامی را از اهداف اصلاح طلبان واقعی برشمرد و بیان کرد: ما پیرو خط امام(ره)، رهبری و نظام اسلامی هستیم و با کسی دعوا نداریم و قرار نیست چیزی از کسی بگیریم ،برخی می خواهند با عملکرد غلط انقلاب را مصادره کنند.

رییس اسبق شورای شهر اسلامشهر در پایان از مجریان انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا با بی طرفی نسبت به برگزاری انتخابات پرشور اقدام کنند.



گفتنی است سخنران اصلی این مراسم حجت الاسلام یونسی معاون رییس جمهوری بود که بنا به دلایلی سفر وی لغو شد.