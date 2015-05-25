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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۸:۳۵

رحیم زاده:

دوران دفاع مقدس در اولویت برنامه سازی صداوسیمای ایلام قرار دارد

دوران دفاع مقدس در اولویت برنامه سازی صداوسیمای ایلام قرار دارد

ایلام-مدیر کل صدا و سیمای استان ایلام گفت: دوران دفاع مقدس در اولویت برنامه سازی صداوسیمای ایلام قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیما ایلام، حجت الله رحیم زاده  با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: مردم استان ایلام ارادت ویژه ای به خاندان اهل بیت عصمت وطهارت دارند و همراه با اعیاد شعبانیه در شادی اهل بیت شریک می شوند.

وی به مهمترین اهداف صداوسیمای مرکز ایلام اشاره کرد و گفت: هدف اصلی برنامه سازی در رسانه استانی توجه به نیازهای مخاطبان وساخت برنامه های اثرگذار برای آنان است.

وی توجه به تقویت باورهای دینی و حفظ ارزشهای دانست و گفت: تلاش همکاران در انعکاس رویدادهای مذهبی مانند مراسم اربعین سال گذشته و همچنین توجه به یادمان های دفاع مقدس درخور تحسین و توجه است.

جشن اعیاد شعبانیه علاوه بر دیشب درشب های گذشته نیز با حضور خانواده ها، جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس در صدا و سیمای مرکز ایلام برگزار شد.

کد مطلب 2759637

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