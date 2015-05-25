۱۳ اثر برگزیده جشنواره ملی تلخند معرفی شدند

به‌گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسنی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه طنز تلخند با اشاره به برنامه‌های المپیاد ملی «هفت شهر شایستگی»، افزود: از میان این برنامه‌ها، سوگواره عاشورا در محرم و صفر سال گذشته و تلخند در سال‌جاری در زنجان اجرا شد.

وی با اشاره به برنامه‌های جهاد دانشگاهی ادامه داد: در سه سال گذشته نزدیک به هزار برنامه فرهنگی با ۱۶۰ هزار مخاطب در این مجموعه برگزار شده است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان زنجان با اشاره به استقبال گسترده از جشنواره ملی تلخند، تصریح کرد: بیش از ۸۸۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که ۱۳ اثر برگزیده آن تندیس جشنواره را دریافت می‌کنند.

حسنی با بیان اینکه در سال‌جاری دو جشنواره ملی قرآنی از طریق جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود، اظهار کرد: برنامه‌های مختلفی برای این دانشگاه در نظر گرفته شده است.

در این مراسم برگزیدگان آثار نظم و نثر طنز خود را خواندند و در پایان از برگزیدگان با اعطای تندیس جشنواره تقدیر شد.

در حوزه شعر سید امیر سادات موسوی از تهران، علی سلیمانی از همدان و متین بنایی، حسن رحمانی‌نکو، منیژه رضوان، حسین طاهری از زنجان و در حوزه نثر نیز فاطمه تقی‌زاده از قم، حسین خرم‌رودی از همدان، افسانه بختیارنژاد از قم و امیرحسین اسرافیلی، محمد حسینی و علی عسگری از زنجان مورد تقدیر قرار گرفتند.