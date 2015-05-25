الهلال - پرسپولیس؛چند قدم مانده به خوشبختی/ جدال سرخ هادر دو جبهه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، دور برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، فردا سه‌شنبه با برگزاری چهار مسابقه در شرق و غرب آسیا پیگیری می‌شود که تکلیف ۴ تیم برای رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابتها مشخص می‌شود.

در نخستین بازی این روز، کاشیوا ریسول ژاپن با تکیه بر برد ۳ بر ۲ در زمین سوون سامسونگ کره‌جنوبی، شانس بیشتری برای صعود دارد و بیجینگ گوان چین هم درحالی از جئونبوک موتورز کره‌جنوبی پذیرایی می‌کند که دو تیم در بازی رفت به تساوی یک بر یک رسیدند. در غرب آسیا و در نبرد قطری‌ها، لخویا درحالی میزبان السد است که در بازی رفت با نتیجه ۲ بر یک پیروز شده است.

در مهمترین بازی این روز برای ایرانی‌ها، پرسپولیس میهمان الهلال عربستان است؛ مسابقه‌ای که از نظر ورزشی و سیاسی اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد. پرسپولیس که در بازی رفت و با گل ثانیه‌های پایانی مدافع الهلال به پیروزی رسید، با کسب نتیجه تساوی در این بازی هم به مرحله بعد صعود می‌کند.

هرچند این یک گل و برد از نظر روحی برای شاگردان برانکو نتیجه خوبی بود اما بازی کردن در زمین الهلال، نیاز به تیزهوشی و تمرکز بالا دارد زیرا عربستانی‌ها در گذشته بارها ثابت کردند که برای موفقیت در چنین بازی‌های مهمی دست به جنگ‌های روانی و فرسایشی درون و بیرون زمین مسابقه می‌زنند.

این جنگ روانی که از عصر روز یکشنبه آغاز شد تا پرسپولیسی‌ها با تاخیر بسیار راهی عربستان شده و به محل اقامت خود در شهر ریاض برسند، قطعا امروز و فردا و در جریان مسابقه هم ادامه خواهد داشت، به همین دلیل مردان برانکو باید خود را برای جنگیدن در دو جبهه کاملا آماده کنند.

البته نمی‌توان منکر توانایی‌های فنی و تاکتیکی تیم الهلال شد، تیمی که در بازی رفت و دیدارهای رفت و برگشت برابر فولادخوزستان در مرحله مقدماتی نشان داد به خوبی از تمام فضای زمین بهره برده و با تکیه بر نفراتی که دارد، می‌تواند به خوبی از عمق و کناره‌ها، روی دروازه پرسپولیس خطرساز شود.

محروم نبودن سوشا مکانی و خصوصا امید عالیشاه در این بازی، یک اتفاق مثبت برای پرسپولیسی‌هاست اما آنها نباید فراموش کنند که ناکامی‌ها قبلی‌شان در آسیا بیشتر به خاطر اشتباهات فردی خط دفاع و دروازه‌بان رقم خورد، مشکلی که اگر در این بازی به حداقل برسد، سرخپوشان می‌توانند جشن بزرگ صعود را در ورزشگاه ملک فهد ریاض برپا کنند، جشنی که شاید تا خیابان‌های تهران و ایران هم کشیده شود.

قطعا موفقیت در زمین الهلال سخت بوده اما شدنی است زیرا در گذشته تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان و حتی خود پرسپولیس هم در زمین این تیم عربستانی بردهای ارزشمند و مهمی را کسب کردند. فراموش نکنیم کسب هر نتیجه‌ای در این بازی که زمینه‌ساز صعود سرخپوشان به جمع 8 تیم برتر جام شود، پایان بسیار خوشی را برای یک فصل پرحاشیه و معضل این تیم رقم خواهد زد.

برنامه دیدارهای دور برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

سه‌شنبه - ۵ خردادماه

* کاشیوا ریسول ژاپن - سوون سامسونگ کره‌جنوبی، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه هیتاچی شهر کاشیوا

* بیجینگ گوان چین - جئونبوک موتورز کره‌جنوبی، ساعت ۱۶، ورزشگاه وورکرز شهر بیجینگ

* لخویا قطر - السد قطر، ساعت ۲۰:۳۰، ورزشگاه عبدالله بن خلیفه شهر دوحه

* الهلال عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت ۲۲:۳۵، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

چهارشنبه - ۶ خردادماه

* گامبا اوزاکا ژاپن - اف‌سی سئول کره‌جنوبی، ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه اکسپو ۷۰ شهر اوزاکا

* گوانگژو اورگرانده چین - سئونگنام کره‌جنوبی، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه تیانهه شهر گوانگژو

* العین امارات - الاهلی امارات، ساعت ۲۰:۲۰، ورزشگاه بن زاید شهر العین

* الاهلی عربستان - نفت ایران، ساعت ۲۲:۱۵، ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده

نتایج کامل دیدارهای دور رفت از مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

* جئونبوک موتورز کره‌جنوبی یک - بیجینگ گوان چین یک

* سوون سامسونگ کره‌جنوبی ۲ - کاشیوا ریسول ژاپن ۳

* پرسپولیس ایران یک - الهلال عربستان صفر

* السد قطر یک - لخویا قطر ۲

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی یک - گامبا اوزاکا ژاپن ۳

* سئونگنام کره‌جنوبی ۲ - گوانگژو اورگرانده چین یک

* نفت ایران یک - الاهلی عربستان صفر

* الاهلی امارات صفر - العین امارات صفر