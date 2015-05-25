روز فتح خرمشهر ایثار و مقاومت ایرانیان جهانی شد

علی اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران روزهای بیاد ماندنی زیادی از قبیل سوم خرداد در تاریخ خود دارد اظهارداشت: حماسه خرمشهر برگ زرینی بر طارق این سرزمین است که ایتار و مقاومت ایرانیان ثبت جهانی کرد.

وی با بیان اینکه از آنجایی که حماسه خرمشهر باعث معرفی ما به جهانیان گردید یادآور شد: در طول هشت سال دفاع مقدس همه ما و نسل جوان درس آزادگی، دلدادگی و شهادت آموختیم که این درسها را سرمشقی برای آینده خود قرار داده ایم.

سرگرد اسلامی با اشاره به وظایف پاسدار ،پاسداری از نظام اسلامی تا شهادت عنوان کرد و گفت: پاسدار یعنی حفاظت از نظام و ایجاد حریمی امن برای انقلاب اسلامی و به این معنا که هر جا این انقلاب به وجود پاسدار نیاز داشته باشد باید حاضر گردد.

وی در ادامه با مهم دانستن وجود پاسدار در بدنه این نظام عنوان کرد: پاسدار باید با درک و فهم و با معنویتی که آن را به بصیرت کامل رسانده، در تمام زمینه ها و در تمام عرصه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و غیره ایفای نقش کند.

سرگرد اسلامی حماسه خرمشهر را حاصل همدلی مردم با دولت در زمان ایجاد این رخداد دانست و افزود: با همدلی که بین مردم و دولت ایجاد شد منجر به آزادسازی خرمشهر گردید، پس تعامل و همدلی مردم با دولت از وجوهات و برکات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی وحدت، همدلی و انسجام ملی از دیگر دستاوردهای فتح خرمشهر دانست و اضافه کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگر اهمیت و ارزش وحدت بین ملت و دولت به چشم می آید.

وی تصریح کرد: امروزه دشمنان قسم خورده اسلام از وحدت بین شیعه و سنی می ترسند و همه دشمنان با ایجاد نقشه های شیطانی خود تلاش و سرمایه گزاری برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان به ویژه بین اهل سنت و شیعه نیز دارند.

سرگرد اسلامی یکی دیگر از وظایف پاسداران در این منطقه ایجاد وحدت بیشتر بین مسلمانان عنوان کرد و افزود: پاسداران رابطان اصلی در ایجاد وحدت در این نظام هستند.

فرمانده ناحیه سپاه بسیج سیریک در پایان با اشاره بر لزوم اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب در تمام مقاطع گفت: با تکیه بر وحدت و یک اتحاد ملی و تمسک بر بیانات رهبر و اهداف نظام به دنبال مستحکم کردن پایه های نظام اسلامی هستیم.