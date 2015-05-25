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۴ خرداد ۱۳۹۴، ۹:۰۷

وکیلی تاکید کرد:

مجتمع فرهنگی و توانبخشی نیاز اساسی جامعه ایثارگران در استان سمنان

مجتمع فرهنگی و توانبخشی نیاز اساسی جامعه ایثارگران در استان سمنان

سمنان - استاندار سمنان برخورداری جامعه ایثارگران این استان را مجتمع فرهنگی و توانبخشی ضروری دانست و گفت: این مجتمع با ۱۳ میلیارد تومان اعتبارت در حال تکمیل و ساخته شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی شامگاه یکشنبه در بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران استان سمنان، ضمن یادآوری اینکه این مجتمع در زمینی حدود ۱۰ هزار متر با سالن های چند منظوره ورزشی، فرهنگی، درمانی و توانبخشی در حال ساخت است، افزود: ساختمان این پروژه نزدیک ۱۰۰ درصد و در بخش تجهیزات نیز ۵۰ درصد رشد دارد.

وی تصریح کرد: پروژه مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران استان سمنان تحویل موقت شده و با ۱۳ میلیارد تومان اعتبارت در حال تکمیل و ساخته است.

استاندار سمنان ضمن تاکید بر اینکه با تلاش و کوشش همه مسئولان یک امکانات فوق مدرن برای بهره مندی ایثارگران ساخته شده است گفت: این پروژه از لحاظ ساختمانی تکمیل است و نیاز به تجهیزات لازم دارد که با توجه به عنایات مناسب رئیس جمهور به مجموعه خانواده های شهدا و ایثارگران و جانبازان امیدواریم هر چه سریعتر توسط بنیاد شهید تجهیزات آن تکمیل شود.

وکیلی افزود: امکانات برای درمان و توانبخشی جانبازان محدود است که باید با تجهیز مناسب این مجتمع این مشکل برای جانبازان حل شود.

کد مطلب 2759666

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