دشمن به دنبال نابودی ارزش های اسلامی در کشورهای منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه شنبه در دیدار با جانبازان استان کردستان اظهار داشت: در هشت سال دفاع مقدس دلاور مردان ایرانی از ارزش ها و دین اسلام پاسداری کردند.

وی افزود: ایران در خرمشهر با قدرت پیروز شد و این نتیجه حمایت های الهی است..

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: مقابله با دشمن تا دندان مسلح کاری الهی بود و همین نیت خالصانه و حمایت های مردمی بود که امروز ایران اسلامی به یکی از قدرت های منطقه تبدیل شده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری ا ز سخنان خود یادآور شد: قومیت و مذهب برای دشمنان تفاوتی نمی کند و برای دشمنان در خصومت با مسلمانان قومیت یا مذهب مهم نیست.

وی ادامه داد: در یمن، سوریه و عراق بسیاری از کسانی که جانشان را از دست داده اند از میان اهل سنت هستند و همگی برادران دینی ما هستند.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دشمنان از طریق عربستان سعودی زیرساخت های کشور یمن را هدف قرار داده اند و این یعنی ساده لوحی کشوری مسلمان در برابر تجاوز آشکار دشمنان اسلام به کشوری مسلمان دیگر است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی اظهار داشت: جنگ میان مسلمانان ارزش نیست و مسلمانان باید در کنار هم علیه دشمنان اسلام مبارزه کنند.

وی افزود: کمک به یمن از غزه کارسخت تری نیست ولی ایران برای اینکه جنگ میان مسلمانان در منطقه گسترده نشود به یمن موشک نرسانده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان در پایان سخنان خود در این دیدار بیان کرد: اتحاد و برادری بین مسلمانان تنها راه مقابله و پیروزی بر دشمنان اسلام است.