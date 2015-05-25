کمک به تیم ملی افتخار و در این شرایط وظیفه بود

غلامرضا دباغیان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر در مورد زمان شروع تمرینات گفت: جمعه پیش رو هفته پایانی رقابتهای سوپر لیگ کاراته برگزار خواهد شد و اردونشینان در اختیار تیم های خود می باشند تا در این مسابقات شرکت کنند. معتقدم یک مسابقه لیگ برابر با دو هفته تمرین است و بعد از آن با ارائه برنامه های خود کار را به صورت رسمی آغاز می کنیم.

وی در مورد زمان شروع تمرینات گفت: جمعه پیش رو هفته پایانی رقابتهای سوپر لیگ کاراته برگزار خواهد شد و اردونشینان در اختیار تیم های خود می باشند تا در این مسابقات شرکت کنند. یک مسابقه لیگ برابر با دو هفته تمرین است و بعد از آن با ارائه برنامه های خود کار را به صورت رسمی آغاز می کنیم.

وی در خصوص انتخاب همکاران خود در کادر فنی گفت: کاراته ایران در بخش مربیگری پتاسنیل بالایی دارد و قهرمانان زیادی هستند که سالها در میادین جهانی و آسیایی افتخار کسب کرده اند. همه آنها این حق را دارند که در تیم ملی فعالیت کنند و بنده طی چند روز آینده افراد مورد نظر خود را به فدراسیون معرفی خواهم کرد.

سرمربی تیم ملی در خصوص اظهارات صافی در خصوص پذیرش این مسئولیت گفت: آرین خو از بزرگان کاراته ایران است و جایگاه خاصی برای اهالی این رشته دارد ، ولی تیم ملی در مالکیت شخصی نیست و برای همه مردم ایران بخصوص خانواده کاراته است. من در این مقطع نیاز تیم ملی را احساس کردم به عنوان یک سرباز برای خدمت به تیم ملی مسئولیت قبول کردم و همه تلاش خود را انجام می دهم تا این تیم بهترین نتایج را کسب کند.

دباغیان در خصوص اینکه چرا بعد از هشت سال و برکناری از سوی سمندر دوباره این پیشنهاد رئیس فدراسیون را قبول کردید به مهر گفت: سال 85 کسی من را برکنار نکرد ، به دلیل مسائلی که در آن زمان اتفاق افتاد خودم از هدایت تیم ملی کناره گیری و استعفا دادم. سوابق و توانایی بنده بر هیچ کس پوشیده نیست و اکنون هم بر حسب وظیفه به این پشینهاد پاسخ دادم.

سرمربی تیم آذرخودرو در خصوص مشکلات مالی این تیم در آستانه هفته پایانی گفت: من در این جریان حق را به اعضای تیم می دهم که حق و حقوق خود را دريافت نکرده اند. مدیریت تیم باید به تعهدات خود عمل کند و قول داده حداکثر تا پایان ماه این کار انجام شود. مذاکراتی خوبی داشتیم و امیدواریم کار به جای نرسد که بخواهیم از طریق دیگر اقدام کنیم.