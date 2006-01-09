باغ آلبالوي چخوف در جشنواره تئاتر فجر

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، داستان نمايش " باغ آلبالو" كه مدت اجراي آن 160 دقيقه عنوان شده است به اين شرح است : خانمي كه صاحب باغ آلبالوي بزرگي است به خاطربدهكاريها وبحران هاي مالي اش مجبورمي شود كه باغش را به مردي بفروشد كه جزنبود مالي به چيزي نمي انديشد . باغ آلبالو ازبين مي رود تا درزمين هاي آن ساخت وسازشود .
اين گزارش به نقل ازروابط عمومي بيست وچهارمين جشنواره بين المللي تئاترفجر حاكي است: النالستاروداب، كسينا اياسوا، نيكولاي اورلوسكي ، آناستازيا سافروناوا ، لودميلا آليخينا لودمينا ليسووا، ناتاليا كراسنوا ، ويا شيسلا ودياشنكو، سرجي تريشوك، داميرشيرياو، اولگ دولينين ، پوتركورشونكوف ، نيكولاي لومتو، لئونيد كراسنوف ، ويكتورگولچنكو، ازبازيگران اين نمايش معرفي نشده اند، نمايش " باغ آلبالو" ازكشورروسيه دربخش بين المللي جشنواره بين المللي تئاترفجربرروي صحنه مي رود .
گفتني است بيست و چهارمين جشنواره بين المللي تئاترفجراز30دي تا 9بهمن درتهران برگزارمي شود .
نظر شما