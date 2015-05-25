شهدا اقتدار وعزت را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن فتح زاده دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر در ناحیه مقاومت بسیج اسکو، حضور خانواده های شهداء و جانبازان دوران دفاع مقدس را موجب دلگرمی مسوولان و پایداری نظام دانست و افزود: شهیدان با بذل جان خویش اقتدار و عزت را برای ایران اسلامی به ارمغان آورده و موجب شکست دشمنان شدند.

وی با بیان این که نیروهای مسلح، رزمندگان و مردم در عملیات بیت المقدس با تکیه بر ایمان و اعتقاد راسخ خود موفق شدند دشمن را از خاک میهن دور سازند، تصریح کرد: استقامت هایی که مردم و رزمندگان خرمشهر برابر دشمن از خود نشان دادند، به عنوان الگوهای انسان ساز برای نسل های آینده معرفی خواهد شد.

حجت الاسلام اسماعیلی از رزمندگان عملیات بیت المقدس هم در این مراسم به ذکر خاطراتی از دوران هشت سال دفاع مقدس در آزاد سازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: خرمشهر با ایثارگری و ایمان رزمندگان اسلام آزاد شد و رهبری امام راحل و تاکید ایشان بر لزوم آزاد سازی این شهر موجب شد تا این شهر از اشغال نیرو های بعثی خارج شده و به دست رزمندگان اسلام بیفتد.

گفتنی است در این مراسم از رزمندگان عملیات بیت المقدس با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد و غبار روبی مزار شهدای دوران دفاع مقدس نیز بخش دیگری از این مراسم بود.