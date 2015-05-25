کسب دو جایزه در جشنواره «قاب های بهشتی» توسط عکاسان اردبیلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری اردبیل رحمان مجرد صبح دوشنبه با اعلام این خبر افزود: «سجاد دادپور» از عکاسان استان موفق به دریافت بهترین عکس از نگاه موسسه فرهنگی رسانه ای تامین محتوا در این جشنواره شد.

وی افزود: در عین حال عکاس دیگر «احمد زعفری» از هشجین خلخال موفق به دریافت عنوان نفر اول در بخش شهروندی شد.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان فلسفه برپایی این جشنواره را حضور خانواده ها در مزار درگذشتگان و شهدا در روزهای آخر سال عنوان کرد.

مجرد گفت: فضای معنوی و متفاوت درباره ارتباط خانواده ها با فرزندان شهید، موضوع سوژه جشنواره «قاب‌های بهشتی» است.

به گفته این مسئول این جشنواره با رقابت بیش از سه هزار و ۵۰۰ فریم عکس، در دو بخش حرفه ای و شهروندی با نگاهی بر فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ شهادت برگزار شده است.

وی هدف جشنواره را پاسداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تلاش در راه گسترش فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و افزایش محتوای دیجیتالی یادمان شهدا در فضای مجازی برشمرد.